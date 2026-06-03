Leire Díez ofreció a Villarejo ayuda de la Fiscalía a cambio de "documentos comprometidos" sobre Rajoy, Cospedal o empresas

La exmilitante socialista Leire Díez llegó a ofrecer al excomisario José Manuel Villarejo la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información sensible sobre dirigentes políticos, magistrados y grandes empresas. Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al procedimiento que instruye la Audiencia Nacional.

Según la investigación, los agentes localizaron en el teléfono móvil de Leire Díez una fotografía de un documento en el que se planteaba una posible reunión con representantes de la Fiscalía General del Estado. El objetivo sería explorar un pacto que evitara el ingreso en prisión del excomisario a cambio de su colaboración.

Entre la información que, presuntamente, se solicitaba a Villarejo figuraban datos sobre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. También se mencionaban asuntos relacionados con el Grupo Planeta, BBVA, el magistrado Manuel Marchena y los investigados en el caso Kitchen Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez.

La propuesta incluía además la entrega de audios, correos electrónicos y otros "documentos comprometidos" relacionados con diferentes investigaciones políticas y judiciales, entre ellas cuestiones vinculadas al PSOE, especialmente en Andalucía, a Podemos, a la denominada Operación Cataluña y al BBVA.

La UCO tomó declaración el pasado 28 de mayo a Antonio García Cabrera, abogado de Villarejo. El letrado reconoció que Leire Díez le habló de un posible acuerdo con la Fiscalía que contemplaría una multa y una pena de prisión reducida. Sin embargo, aseguró que nunca dio credibilidad a la propuesta y que consideró las conversaciones mantenidas con la exmilitante socialista como "muy poco creíbles" y "muy fantasiosas".

García Cabrera explicó además que nunca llegó a solicitar una reunión con la Fiscalía General del Estado. De hecho, relató que comentó la posibilidad al fiscal del caso Kitchen, César de Rivas, quien le respondió que desconocía cualquier iniciativa en ese sentido y le pidió que no le involucrara en el asunto. Según su testimonio, ni él ni Villarejo llegaron a reunirse con representantes de la Fiscalía ni con el fiscal general del Estado.

El informe también recoge intercambios de mensajes a través de la aplicación Signal entre Leire Díez y Villarejo. En una de las conversaciones, el excomisario se quejaba de la actuación del fiscal encargado de su causa y aseguraba que ellos eran los únicos que estaban cumpliendo lo pactado. La respuesta de Díez fue: "Estoy trabajando en ello. Sabía que no iba a ser fácil, pero nada importante lo es. Tú mejor que nadie lo sabe, déjame hacer".