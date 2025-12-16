Leire Díez, la militante que apenas conocía a nadie en el PSOE, moderaba mesas redondas sobre feminismo en 2020

En 2020, un día antes del día para la erradicación de la violencia machista, sí que parece que Leire Díez conocía a alguien en el PSOE. Publica 'El Mundo' su imagen en portada, cuando Ferraz le encomendó moderar una mesa redonda sobre feminismo.

¿Era tan desconocida para el partido?

Desde que se publicaron los audios en los que la vinculaban con maniobras para desacreditar a mandos de la Guardia Civil, ofrecer pactos a cambio de información y actuar, supuestamente, en nombre del partido para frenar filtraciones que podrían comprometer al entorno de Pedro Sánchez, el PSOE ha querido desvincularse de Leire Díez.

Tanto es así que hasta María Jesús Montero dijo no haber visto "en la vida" a Leire Díez. Según Carlos Alsina ha explicado en Más de uno, "desconocida no parece que fuera. Claro que, de haberlo sido, de qué habría llegado a la dirección de comunicación de la empresa pública del uranio, donde más tarde fue recolocado el gerente del PSOE".

Tras la detención de la apodada como "fontanera" del PSOE por presunto cohecho y tráfico de influencias relacionados con contratos públicos, los socialistas han insistido en que ya no es militante del partido, tal y como lo manifestó la portavoz de la Ejecutiva del PSOE.

Leire participaba de forma visible en actos del partido

El partido no quiere saber nada de Leire Díez, y ahora la repudian, como María Jesús Montero calificándola como "chica siniestra", pero la fontanera estaba más que integrada en la estructura socialista y participaba de forma visible en grandes actos del partido.

Así lo demuestra el vídeo publicado por 'El Mundo', donde se puede ver a la ex militante del PSOE moderar una charla sobre feminismo en 2020 un día antes del día para la erradicación de la violencia machista.

La fontanera actuó como moderadora en una charla junto a la entonces presidenta del Senado, Pilar Llop y la entonces secretaria de Igualdad, Carmen Calvo.

La época en la que moderó esta charla coincidiría con la etapa en la que, según la Guardia Civil, ya usaba el cargo público en el que estaba para, presuntamente, hacer negocios personales junto al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Guerrero, y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso.

La investigación indaga si los tres se hicieron con más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones. El día en el que se celebró este acto, Leire Díez ejercía como directora de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio SA (ENUSA), sociedad pública que depende la SEPI, cargo en el que estuvo desde 2018 hasta finales de 2021.

Fernández está considerado como un hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.