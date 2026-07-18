Latorre reacciona a los nuevos audios que salpican a la cúpula de la Guardia Civil: "Hablamos de amenazas, vejaciones y un presunto abuso de poder"

Los nuevos audios relativos a la conversación entre el teniente general de la Guardia Civil Luis del Castillo y el general jefe de zona Fernando Mora ya han visto la luz. Este viernes fueron publicados por la periodista Ketty Garat en exclusiva en ABC. Una segunda entrega de la que Rafa Latorre, director de La Brújula, se ha hecho eco: "Estamos hablando de amenazas, vejaciones y un presunto abuso de poder", ha dicho.

El general Mora, en la primera parte de la conversación, trataba de justificar que debía excusar oficialmente su ausencia al acto institucional del 2 de mayo de 2025, celebrado en la Comunidad de Madrid y presidido por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, después de que se le ordenase no asistir. Así lo hizo saber el dirigente tras considerar que la invitación estaba dirigida a la Guardia Civil y no a su persona.

Sin embargo, Del Castillo le sugería no dar explicaciones, por lo que Mora llegó a vincular esa decisión a una supuesta instrucción política. Recordemos, además, que, según lo publicado por el citado medio, la orden de no asistir al acto procedería de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que estaría en medio de esta decisión.

Tensión e insultos en la segunda entrega

En la segunda entrega de audios, la conversación entre ambos se vuelve más tensa y se pueden escuchar varios insultos y amenazas por parte del teniente general hacia Mora. "Estamos precisamente ante la primera denuncia a un superior de la Guardia Civil. Estamos hablando de amenazas, vejaciones y un presunto abuso de poder", aseguró Latorre tras reproducir el contenido de los audios.

Estamos hablando de amenazas, vejaciones y un presunto abuso de poder

En la conversación telefónica, de acuerdo con Latorre y según lo publicado por ABC, se advertía al general de las consecuencias de no evitar el acto: "Hay consecuencias que le señalan al propio general en caso de que no se avenga, no a cumplir solo la orden, que él dice que la va a cumplir, sino a no excusar su presencia".

Esta nueva tanda de audios sale a la luz después de que el general Fernando Mora haya decidido denunciar a la cúpula de la Guardia Civil por coaccionarle para plantar a Ayuso. Recordemos que finalmente el mando asistió al acto, aunque llegó a ser amenazado e insultado, según muestra el contenido de los audios.