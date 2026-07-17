Ketty Garat, tras la denuncia de un general a la cúpula de la Guardia Civil por coaccionarle para plantar a Ayuso: "Es histórico"

La periodista Ketty Garat analiza en La Brújula el contenido de los audios publicados en exclusiva en ABC que muestran una conversación entre el teniente general de la Guardia Civil Luis del Castillo y el general jefe de la Zona de Madrid, Fernando Mora, en torno a una orden para que este último no acudiera al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid de 2025. Una conversación que, según apunta Garat, sale a la luz tras la denuncia del general jefe a la cúpula de la Guardia Civil por coacciones para boicotear a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Según apunta el director del programa, Rafa Latorre, la conversación refleja cómo el superior jerárquico traslada a Fernando Mora una orden que, según se sostiene durante la entrevista, procedería de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que declara este viernes en el marco del caso Leire.

Durante el contenido de los audios, Luis del Castillo recuerda la obligación de cumplir las órdenes recibidas. "Cuando tú recibías una orden que no era manifiestamente ilegal, la cumplías", afirma. A ello responde Fernando Mora alegando que su preocupación es justificar su ausencia en un acto al que había sido invitado como representante institucional de la Guardia Civil en Madrid. "Soy el representante institucional de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Me invita la presidenta de la Comunidad de Madrid. No me invita a cualquiera. Es un acto del máximo relieve (...). Yo iría, pero no me dejan ir".

Yo iría, pero no me dejan ir

El tono de la conversación, tal y como se puede comprobar en los mismos audios, se endurece cuando ambos empiezan a discutir sobre si la mejor idea es comunicar el motivo de la ausencia de Fernando Mora o no. Incluso Del Castillo sostiene que hacerlo sería "hasta desleal", mientras que Mora insiste en que debe explicar por qué no acudirá.

Posibles motivaciones políticas

En otro momento de la conversación, el general jefe de la Zona de Madrid vincula la decisión con una posible motivación política y llega a hablar de "gesto de desprecio a la Comunidad de Madrid, a la presidenta de la Comunidad de Madrid (...) Me están utilizando. Le están pegando una patada a la presidenta de la comunidad en mi culo".

Lo cierto es que, según cuenta Garat, finalmente asistió a dicho acto. La decisión cambió después de valorar las consecuencias que podría tener la ausencia del máximo representante de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, la periodista califica la denuncia como algo "histórico" e "inédito" dentro de la institución.