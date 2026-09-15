Latorre, sobre las críticas de Óscar Puente a Madring: "Me parece escandaloso que un ministro conspire contra un acontecimiento en Madrid"

Durante la tertulia de Más de uno, el conductor del programa, Rafa Latorre, ha prestado especial atención al ministro de Transportes, Óscar Puente, y su reciente crítica al Madring, el Gran Premio de Fórmula Uno celebrado en Madrid el pasado fin de semana.

A pesar de que llevaba desde 1981 sin celebrarse un evento de este calibre en la capital de España, Puente ha calificado el circuito como "un auténtico truño". "Trenecito de coches de principio a fin y movimientos exclusivamente por estrategia", escribía el ministro en sus redes sociales.

Esto ha sido valorado por Latorre como algo "francamente escandaloso", pues no comprende "que un ministro del Gobierno esté conspirando contra un gran acontecimiento que se celebra en una ciudad española, en Madrid, sea cual sea la ciudad, sea cual sea el acontecimiento....", explica el periodista, asegurando que "lo que esperamos del ministro es buenos deseos para ese tipo de acontecimientos que quiera la prosperidad de todas las ciudades españolas".

"No tiene ni idea de trenes, va a saber de Fórmula Uno"

Rafa Latorre ha calificado de "agresión" las palabras innecesarias del ministro, que luego justificó diciendo que "para qué tocarlo", respecto al circuito en sí, "si los fachas dicen que es el mejor circuito del mundo y que criticamos por envidia y por manía a Ayuso".

"El hecho de que se produzca algo como lo de la Fórmula Uno en Madrid y que diga que el circuito no le gusta porque no hay adelantamientos cuando él no tiene ni idea de trenes de Fórmula Uno", ha añadido Latorre.

Por su parte, Ketty Garat ha expresado su opinión, manteniendo que "a estas alturas lo que me sorprende es que Óscar Puente sea ministro de Transportes, sinceramente... que sea ministro del Gobierno de España".

Rafa Latorre ha finalizado el asunto recalcando que "uno no puede exhibir malos deseos para España siendo ministro" del propio país. "Esto es algo tan talmúdico como 'no desearás para el prójimo lo que no deseas para ti'. Es que es una cosa de principio general".