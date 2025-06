Koldo dudó de Ábalos tras gastarse 470.000 euros en dos años: “No tengo un puto duro…”

La Guardia Civil, desde su Unidad Central Operativa (UCO), ha publicado grabaciones que evidencian conversaciones entre Koldo García (exasesor de José Luis Ábalos) y el propio Ábalos. En una de ellas, fechada el 23 de noviembre de 2023, Ábalos le asegura a su asesor que está pasando dificultades económicas.

La conversación revelada es la siguiente:

Koldo (K): Y te vas a Europa, ¿no?

Ábalos (A): Yo que sé Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero, pero, no sé, que voy con cincuenta euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas.

K: Pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo… por cojones.

A: Sí, me va dando mil, cuatro mil… y aun así, aun así, la verdad es que me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Y he estado en Madrid… un huevo… y con más de cincuenta y tantos mil.

K: Pero que no encastas...

A: ¿Qué?

K: Cuatrocientos setenta mil euros en dos años.

A: ¿Cómo?

K: No te gastas cuatrocientos setenta mil euros en dos años (tose)… no me jodas.

La conversación revela que Ábalos ha recibido entre 1 000 y 4 000 € al mes de su hijo Víctor, pero aun así afirma que se lo ha gastado, sobre todo en alquileres en Madrid.

Contexto de la trama

Esta conversación forma parte de una investigación más amplia, donde aparecen Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, y otros implicados. La UCO estima en al menos 620 000 € las comisiones ilegales gestionadas en la trama, que abarcaría adjudicaciones de obras públicas desde 2015.

La publicación del informe ha causado un terremoto político, porque Santos Cerdán dimitió de inmediato y Ábalos ha sido citado a declarar ante el Tribunal Supremo el 24 de junio, Cerdán lo hará al día siguiente. Ante todo lo ocurrido, Pedro Sánchez se mostró decepcionado, pidió perdón públicamente y se comprometió a una auditoría externa en el PSOE.

También negó que se fueran a adelantar las elecciones primarias, asegurando que esta trama no va a causar una crisis de gobierno y que el PSOE es más necesario que nunca.