La conversación clave entre Ábalos y Koldo que revela los tejemanejes de la trama: "Habla con Santos, eh"

El nuevo informe de la UCO que se ha conocido este jueves ha sacudido por completo los cimientos de Ferraz. En primer lugar, por implicar a Santos Cerdán, el secretario de Organización del partido, y también por desvelar cómo funcionaba la trama con conversaciones y adjudicaciones de obra pública controladas.

Así lo desvela una conversación importante para el devenir del proceso judicial entre Koldo y Ábalos. En la misma, según detalla la Guardia Civil, se puede apreciar la "discrecionalidad" con la que el Ministerio de Transportes adjudicaba obras, ya que el exasesor de Ábalos indicaba a Isabel Pardo de Vera (Adif) que, de cinco licitaciones, le diera dos, mientras que las otras las decidiera ella.

También destaca la UCO que, ante ese comentario de Koldo, Ábalos le ordenó que hablase con Santos Cerdán antes de tomar cualquier decisión, "debiendo tener en cuenta que éste no ostentaba un cargo en el Gobierno, siendo secretario de Coordinación Territorial del PSOE".

La conversación clave entre Ábalos y Koldo

Así fue la conversación entre Koldo y Ábalos:

KOLDO (K): Exacto. Pero es que ahora tú les has dado...

ÁBALOS (A): (Interrumpe) Esto es el compromiso de (ininteligible) de antes de (ininteligible).

K: No, pero es que el problema de... Yo he hecho un cálculo aproximado más o menos, y tú has dado, más o menos eh, a grosso modo por encima, que se puede equivocar en algo, pero estamos rondando los 700 millones ¿vale? Yo creo que esto, eh, ya hay que aplicar un poco y, eh, porque les has dado una de 70 ahora, que no han dicho nada.

A: (Murmura algo ininteligible).

K: Nada, entonces un… y luego encima…

A: (Interrumpe y murmura algo ininteligible).

K: Mira, lo de ADIF, es el día 26, se aprueban 14 obras ¿vale? 14 presupuestos, para sacarlos ya a licitación este mismo mes ¿vale? De esas 14 hay 5, ¿vale? Que me comenta ISABEL, estas 5 hay que dárselas o..., ACCIONA, SACYR, FERROVIAL o (ininteligible), son muy complicadas, son muy importantes de seguridad y no podemos quedar mal ¿vale? Yo le digo, perfecto, hablo con VÍCTOR y le digo, una SACYR, y ya tengo cual, una de 95.

A: A SACYR tenemos una, hay dos.

K: Hay dos.

K: Si, sí. No, no, no ha hecho nada todavía. Concedidas dos.

A: (Murmura algo ininteligible).

K: Dos.

A: Las otras.

K: Si, si, las tiene concedidas…lo tiene hablado ya tu…

A: (Murmura algo ininteligible).

K: Creo que son 70.

A: A cuánto (ininteligible).

K: Ah, yo eso no, ni me importa. Yo sé que él a ti, y yo de ahí no.

A: (Ininteligible) eso no puede ser.

K: Estas cinco ¿vale?, hay que hacer una ACCIONA, otra SACYR, y me dice ella, tengo que darle una a FERROVIAL ¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira, dame estas dos ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?

A: Habla con SANTOS, eh.

K: (Interrumpe) No, si yo ya he hablado con él.

Los pagos que gestionaba Cerdán y discutía con Koldo

Onda Cero ha tenido acceso al informe de la UCO que implica a Santos Cerdán en el marco del 'caso Koldo'. En el mismo, se observa a través de diferentes audios cómo Koldo realiza junto a Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a los dos.

Estas cuantías se unen a las adjudicaciones concretas que han podido ser identificadas posteriormente, como la adjudicación de las obras de ampliación del túnel de Belate, en Navarra.

La UCO sostiene que Koldo García se dirige a Santos Cerdán, con quien discute nuevamente sobre los adeudos concretos, pareciendo ser el propio Cerdán la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos.

Concretamente, la UCO cree que el dirigente socialista habría gestionado 620.000 euros en "contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona", en favor del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Ahora bien, "a criterio" de Koldo García, "aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono", según consta en el último informe policial que ha motivado que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ofrezca al secretario de Organización del PSOE declarar voluntariamente.

Indicios de organización criminal y cohecho contra Cerdán

En su informe, del que según el juez se desprenderían indicios de delitos de organización criminal y cohecho contra Cerdán, la Guardia Civil sitúa al dirigente socialista como la persona que "se encargaba de gestionar el monto y los pagos" de deudas supuestamente contraídas por Acciona con Ábalos y Koldo "por presuntas adjudicaciones fraudulentas".

Unas sospechas que extrae de conversaciones grabadas por el exasesor ministerial con Ábalos y Santos entre 2019 y 2023 que "discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba".

Declaración voluntaria en el Supremo

Por ello, el juez del Supremo encuentra "indicios consistentes" contra el número tres del PSOE, al que ha ofrecido declarar voluntariamente el 25 de junio. Estos indicios, según explica el magistrado, certificarían que Cerdán habría actuado "en connivencia" con Ábalos y Koldo en dicha adjudicación supuestamente irregular de "determinadas obras públicas".

Al ser Santos Cerdán aforado como diputado en el Congreso, el juez le ofrece la posibilidad de declarar de manera voluntaria asistido de abogado el 25 de junio, todo ello como paso previo a la posibilidad de que pida un suplicatorio ante la Cámara Baja.

Además, el magistrado cita también a Ábalos y Koldo para el próximo 24 de junio ante estos "nuevos hechos eventualmente delictivos" que salpican a los dos en este nuevo informe de la Guardia Civil.

El propio Cerdán ha dicho a su salida del Congreso este jueves que acudirá a declarar voluntariamente ante el Supremo y que no se ha leído el informe de la UCO, pese a que han trascendido imágenes en las que se puede ver al número tres del PSOE en su escaño de la Cámara Baja leyendo desde su dispositivo móvil el documento de la Guardia Civil.