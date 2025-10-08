Ketty Garat: "El PSOE nos llama idiotas a todos los españoles cuando dice que en el informe de la UCO no hay financiación ilegal"

El PSOE niega cualquier tipo de "financiación ilegal" en el partido, defendiendo la "total transparencia" en los pagos realizados a José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Estas declaraciones del ala socialista del Gobierno llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregase al Tribunal Supremo un informe que refleja posibles irregularidades derivadas de unos pagos que alcanzan los 95.437 euros.

A pesar de ello, desde Ferraz insisten en que todos los pagos realizados al exministro se realizaron "vía aja y transferencia contra los justificantes de gastos". Sin embargo, para la periodista y tertuliana en 'Por fin' Ketty Garat, "el PSOE nos está llamando idiotas en la cara cuando dice que en el informe de la UCO se dice que no hay financiación ilegal".

De acuerdo con Garat, en el informe presentado al Supremo por la UCO "no se dice que no hay financiación irregular. No se dice en ninguna parte". Además, explica, este informe no tenía la misión de "dilucidar si había financiación irregular en el PSOE", sino que el objetivo era "hablar del análisis patrimonial de las cuentas de Ábalos".

De bulo en bulo y tiro porque me toca

Según apunta, había constancia de que "en los gastos de Ábalos presentados al partido había facturas manipuladas, desordenadas e incluso hasta mentiras vertidas en sede judicial sobre que los pagos realizados por parte del partido no se hacían en transferencia, sino en sobres que además no recogen las cantidades que aparecen registradas oficialmente en el Partido Socialista como le ha dicho el PSOE a Leopoldo Puente".

El gobierno "del bulo tras bulo"

Así las cosas, para la periodista la defensa de este argumento por parte del PSOE "es una bola del tamaño del bulo de la bomba lapa (…) Estamos ante el gobierno del bulo tras bulo; de bulo en bulo y tiro porque me toca".

La UCO "no ha dicho en ningún momento que no haya financiación irregular del Partido Socialista. Ni ha dicho que no, ni ha dicho que sí. No ha dicho nada".