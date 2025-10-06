Azcón acusa a Sánchez de usar el aborto para tapar la posible financiación ilegal del PSOE

El Gobierno de Aragón pondrá próximamente en marcha el registro de objetores de conciencia de la Ley del Aborto. Así lo ha dicho el responsable del ejecutivo, Jorge Azcón, en respuesta a la carta en la que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha exigido a Aragón, Asturias, Islas Baleares y Comunidad en Madrid la puesta en marcha de ese registro en plazo inferior a tres meses.

Desde Moncloa amenazan con “activar los mecanismos legales” necesarios para hacer cumplir con ese mandato de la ley y garantizar así el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. De hecho, la comisión interterritorial de Salud aprobó en 2024 un reglamento para la puesta en marcha de ese listado de objetores al aborto.

Azcón asegura que su gobierno va a seguir defendiendo a las mujeres y creará el registro “sin problemas”. Aun así, cree que Sánchez está usando este asunto, contemplado en la Ley del aborto de 2010, para tapar la posible financiación ilegal del Partido Socialista. “15 años después, Sánchez se acuerda de que hay algunas comunidades autónomas que no han cumplido con una parte de esa ley”. “Lo cumpliremos sin problemas. Pero la verdad que hay detrás es otra. Hoy Sánchez quiere poner el aborto en el centro del debate porque no quiere que hablemos de los sobres. De que hay indicios mas que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal. A Sánchez no le importan las mujeres”.