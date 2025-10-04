El Gobierno de Ayuso apunta a una "financiación ilegal" del PSOE por los pagos a Ábalos: "¿De dónde salió ese dinero?"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se ha preguntado "de dónde salía el dinero" de los pagos al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y ha apuntado a la "presunta financiación ilegal" del PSOE.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde Villamanta, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya reflejado en un informe enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres a Ábalos, indicando que algunos eran liquidaciones por gastos pero que otros de esos pagos no aparecen en la documentación aportada por el PSOE.

"Es un informe que viene a volver a demostrar cómo tenemos un PSOE, un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que está sumido en auténticos casos de corrupción. Aquí la gran pregunta es por qué el Partido Socialista pagaba con dinero en efectivo a Ábalos y a Koldo (García). ¿De dónde salía ese dinero?", ha señalado el consejero.

Por ello, ha vuelto a insistir en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "solo tiene una salida más, que es la convocatoria de elecciones" para responder "ante todos y cada uno de los ciudadanos y, muy probablemente, también responder ante el juez por estos gravísimos casos de corrupción".

El PSOE pagó dinero en efectivo en sobres a Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, pudo actuar como custodio de una reserva de dinero en efectivo que pertenecería a su padre y cuyo origen sigue sin aclararse.

Los agentes consideran que desde al menos 2022, Víctor habría facilitado fondos en metálico al exministro. En el análisis de las cuentas bancarias vinculadas a la familia, se detectaron transferencias desde una cuenta de su hijo por un total de 23.379 euros hasta 2024, además de ingresos relacionados con su empresa, External Programmes Consulting SL, que entre 2021 y 2022 pagó 32.640 euros a Ábalos por el alquiler de una vivienda en Bétera (Valencia).