El PSOE niega "financiación ilegal" en los pagos en sobres a Ábalos: "Total transparencia"

El PSOE ha negado este viernes cualquier tipo de "financiación ilegal" en el partido y ha defendido "la total transparencia" en los pagos realizados al exministro y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos. Según la dirección socialista, los desembolsos fueron efectuados “vía caja” y siempre acompañados de los comprobantes de gastos correspondientes, que aseguran han sido debidamente justificados.

El informe de la Guardia Civil

La respuesta de los socialistas llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitiera al Tribunal Supremo un informe patrimonial en el que se señalan posibles irregularidades en pagos que alcanzan los 95.437 euros. El documento, al que ha tenido acceso EFE, destaca que parte de esos fondos procederían de “ingresos no declarados” y apunta también a entregas en efectivo que no coinciden con la documentación facilitada por el PSOE al juez.

El análisis de la UCO contrasta la información bancaria y tributaria del exdirigente con los justificantes remitidos tanto por el PSOE como por el Congreso, e incorpora además material procedente de las conversaciones de su exasesor Koldo García y fotografías, entre ellas, una de un sobre que portaba el logotipo del partido.

Argumentos de Ferraz

Desde la sede socialista se recalca que todos los pagos a Ábalos se tramitaron “vía caja y transferencia contra los justificantes de gastos” presentados en su día por el exministro. “Fue el propio partido el que comunicó con total transparencia los datos a la Guardia Civil cuando fueron requeridos”, subrayan.

El PSOE insiste en que no hay ninguna opacidad en su contabilidad: “Las cuentas del partido están fiscalizadas y auditadas de manera externa por el Tribunal de Cuentas, incluidos los pagos a Ábalos”, remarcan las fuentes consultadas.

Defensa de la legalidad

Los socialistas interpretan el informe de la UCO como una prueba de su colaboración con la Justicia en el marco del conocido como caso Koldo. Aseguran que “la absoluta transparencia” con la que han actuado demuestra el rigor y la legalidad de su gestión económica.

En esa línea, el PSOE rechaza de plano cualquier insinuación de pagos irregulares y acusa a la oposición de intentar desgastar al partido con acusaciones infundadas. “Afirmar que el PSOE ha pagado de forma irregular a Ábalos o a cualquier otra persona es una calumnia”, sostienen, al tiempo que critican el “empeño de la derecha política y mediática en difundir la idea de una supuesta financiación ilegal”.