Ketty Garat, sobre la "prioridad nacional": "Hay colas de inmigrantes irregulares a los que eso les importa un pimiento"

Uno de los puntos que sustentan el acuerdo entre Vox y PP que ha permitido la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura ha suscitado una polémica en cuestiones de inmigración irregular. Se trata del concepto de "prioridad nacional" para acceder a ayudas públicas que forma parte de dicho acuerdo entre ambos partidos.

"¿Qué significa esto de la prioridad nacional? Nada. Estas son las cosas que alejan a los ciudadanos de la política", ha dicho al respecto la periodista Ketty Garat en Por fin. "No tiene más impacto que el retórico, pues si Vox hubiera querido algo distinto a meterle un gol al PP, habría exigido algo que tiene repercusión".

¿Qué significa esto de la prioridad nacional? Nada

En su opinión, "de este tipo de ayudas deberían beneficiarse todos aquellos que estén en situación regular, pero no irregular", dice la periodista. "En una situación irregular hay que moverse en otros parámetros, como las regularizaciones masivas de inmigrantes".

De hecho, insiste en que si el partido que lidera Santiago Abascal hubiera "querido realmente romper con el discurso de la inmigración irregular" habría propuesto otras medidas, pero no lo hace "porque sabe perfectamente que estaba jugando al plano retórico, al de la anécdota". En cualquier caso, la periodista es clara al respecto de esta reciente disputa: "Hay colas de inmigrantes irregulares a los que eso les importa un pimiento".

Prioridad nacional como "arraigo al territorio"

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha vinculado el concepto de 'prioridad nacional' con "arraigo al territorio" y además ha acusado a Vox de "levantar polvareda" con este asunto para buscar "confrontación" que favorezca su "proyección electoral".

A su juicio, la formación de Abascal "se mueve a impulso de grandes titulares, de polémica, de puntos de confrontación que al final alimentan su proyección pública y, por tanto, su proyección electoral". Frente a ello, Moreno ha asegurado que tanto el PP en Extremadura como a nivel nacional le trasladan que "está muy claro" que el concepto de "prioridad nacional" está "vinculado al arraigo personal con el territorio", algo que considera "razonable".

"Es como si yo mañana pido aquí una vivienda de protección oficial y no estoy censado en Sevilla o no tengo certificado de vulnerabilidad. En definitiva, el arraigo tiene que estar demostrado para los servicios públicos, sobre todo para las personas más vulnerables, pues hay que ordenarlo y hay que priorizarlo. Y creo que en esa línea es lo que me han explicado, que es por lo que va en ese acuerdo", ha añadido el presidente andaluz.