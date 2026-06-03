Ketty Garat, tras la negación de la letrada de Koldo de sobornar a Carmen Pano: "La UCO tiene pruebas mucho más importantes"

Este miércoles se ha conocido el sumario del caso Leire, la supuesta trama orquestada por el PSOE para boicotear investigaciones en contra del partido y del Gobierno. "Lo que estamos conociendo es escandaloso", ha dicho la periodista Ketty Garat en Por fin. "Es algo que es mucho más grave que la cuestión mundana de la corrupción porque, al final, la corrupción es un lastre, una cuestión que ha afectado a casi todos los gobiernos, a muchos partidos políticos". Sin embargo, lo que ocurre con la trama de Leire Díez, bajo su punto de vista, "se sitúa en un plano distinto de lo que son los delitos tipificados en el Código Penal como ataques a las instituciones del Estado, utilizando incluso a mandos de la Guardia Civil".

Garat señala en este contexto "conversaciones que aluden directamente al 'one'", lo que haría referencia al presidente del Gobierno. Se trata de "una operación montada en 2024 que tiene su apogeo a partir de enero de 2025, que es cuando se produce el primer intento de compra". Y aquí es donde entra en plano el nombre de Carmen Pano. Según Garat, "es importante porque permite entender hasta qué punto todo lo que se ha publicado es verdad y obsceno". Para la periodista, lo que "parecía increíble e inverosímil es que era verdad". ¿Y cómo se hacía?, se pregunta: "Pues con determinados satélites que ejercían de abogados".

Por ello, recuerda que "el despacho de Leticia de la Hoz(letrada de Koldo García) era a través del cual se realizan licencias bancarias en Guinea a través de José Luis Ábalos y de otras personas". Garat señala en este punto que "De la Hoz podrá prefabricar todas las pruebas que quiera, pero es que la UCO tiene pruebas mucho más importantes". Considera, por tanto, que estaría "a punto de ser imputada" y señala: "Es una pieza de un entramado en el que Leticia de la Hoz defendía a tres personas vinculadas al PSOE en un momento en el que todavía el partido les protegía. Y pagaba la defensa de dos abogados de personas que estaban en prisión: José Luis Ábalos".

El 'one'

El 'one', mencionado anteriormente, es, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según detalla la agencia EFE, los agentes de la UCO explican en su atestado que "la referencia al 'one' se considera que solo podría estar efectuada al presidente del Gobierno y secretario general del partido", al ser la "única persona que por su posición" podría "ordenar algo" a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a quien Díez se refería como "S", "Santi" o "jefe". Además, de dicho término ('one') "se deduce" que sería una persona que está "en el primer nivel de responsabilidad".

Una de esas referencias la hizo Leire Díez el 15 de febrero de 2025 al expresidente de la SEPIVicente Fernández, investigado en la causa por presuntas mordidas en contratos públicos: "Ayer le dijo el 'one' a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo".

En su atestado, la UCO incorpora numerosas conversaciones mantenidas por Leire Díez con otros implicados en las que muestra, según la Guardia Civil, el "papel preponderante" que ostentaría sobre el resto, aunque por debajo de Cerdán. Ella ejercería "una labor de dirección ejecutiva" y Cerdán un "papel directivo" que va desglosando las gestiones que habría llevado a cabo la presunta trama con una "misión principal": "La defensa del Gobierno y su partido político, el PSOE".