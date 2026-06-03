Ketty Garat, sobre el caso Leire: "Estoy tranquila de que la verdad se abra camino"

"Estoy tranquila de que la verdad se abra camino", ha dicho la periodista Ketty Garat respecto a las últimas informaciones que han visto la luz sobre el caso Leire y a las que Onda Cero ha tenido acceso. "Todo aquello que fue tildado de bulo lo confirma la justicia, que ha ido llamando a declarar a los investigados y a los testigos de esta causa", ha dicho durante una intervención en Por fin.

La periodista recuerda que su medio contó en un primer momento que "Carmen Pano había entregado 90.000 euros en Ferraz en dos entregas diferentes en noviembre de 2020". Recuerda también que hace un año y medio aproximadamente se aportó información sobre que Pano era "quien recibe por parte de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, una oferta económica en nombre de esa cloaca del PSOE". Aunque, como dice Garat, por el momento "es la única de los que están integrados en esa trazabilidad de la cloaca que no está imputada todavía", a pesar de que "sí lo están las otras personas que estaban al otro lado del hilo telefónico". Aquí es donde entran nombres como el abogado Ismael Oliver, el empresario Pérez Dolset y la propia Leire Díez.

Participaron en un intento de compra

Todos ellos fueron los que "participaron en un intento de compra" porque, según sostiene Garat en referencia al auto, se cita textualmente que "esta mujer se vende, se puede comprar". De hecho, le trasladaron dos ofertas, una por "50.000 euros y otra por 250.000". Todo esto "lo ha confirmado la UCO".

En cualquier caso, la periodista insiste en que es importante que "la verdad se abra camino porque los investigadores en un momento inicial no le dieron crédito a esas informaciones" y que fue a raíz de las investigaciones cuando "se dieron cuenta de que estaban ante la punta del iceberg".

Esto es asqueroso; urge una regeneración democrática ante un gobierno que está en colapso

Insiste, por tanto, en que "estamos ante un comportamiento mafioso en el cual está implicado el PSOE y tiene su epicentro en Ferraz". Señala en este punto a "pagos procedentes del dinero de la campaña de las europeas del PSOE", a la imputación de la gerente y a que "hay varios pagos que implican a personas relacionadas con la cúpula del Partido Socialista y el Gobierno (...) Creo que estamos ante la causa más gorda y más grave de todas las que conocemos. Esto es asqueroso; urge una regeneración democrática ante un gobierno que está en colapso, un PSOE en shock y que no es capaz de tomar una decisión".