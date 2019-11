JxCat critica que Iglesias se haya sumado al marco de la derecha con su acuerdo con el PSOE

La líder de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha avanzado que no apoyará una eventual investidura con este acuerdo acusando a Podemos de asumir el marco mental de Ciudadanos y del PSOE tras aceptar que en el punto en el que se habla sobre Cataluña, se hable esencialmente de garantizar la convivencia.

Borràs ha dicho que ahora que Ciudadanos ha vivido una "debacle electoral", desde su formación ven cómo Unidas Podemos "compra" el discurso de que había una crisis de convivencia en Cataluña.

Ha explicado que mientras que no se comprenda que lo que sucede en Cataluña es un problema que tiene el Estado, porque "no permite ni reconoce el derecho a la autodeterminación, con presos políticos, exiliados y represaliados", no habrá soluciones políticas.

Borràs dice que se ha vivido una estafa y que para llegar a este acuerdo no se necesitaban gastar más de 130 millones de euros en unas elecciones.

Seguro que te interesa:

Sánchez e Iglesias cierran un preacuerdo para un gobierno de coalición "rotundamente progresista"