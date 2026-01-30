Junts valora los movimientos de Moncloa con la amnistía total a Puigdemont como gran anhelo: "Hemos notado que se han intensificado

Moncloa trabaja día a día para recomponer la mayoría parlamentaria perdida por Pedro Sánchez y Junts es el culmen del plan. El partido de Carles Puigdemont valora de forma positiva los últimos movimientos del Gobierno, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los acuerdos pendientes, con un objetivo prioritario en el horizonte: la aplicación total de la amnistía que permita el regreso del expresident a España.

"Hemos notado que se han intensificado de nuevo el cumplimiento de la larga lista de acuerdos pendientes", reconoce Miriam Nogueras en RNE, aunque advierte de que esos avances siguen siendo "insuficientes" para normalizar por completo la relación política con el Ejecutivo.

Tras haber concedido cesiones a Esquerra, Bildu, PNV y Podemos, el Gobierno centra ahora sus esfuerzos en Junts. La pieza más inmediata es el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, una exigencia clave de los de Puigdemont. Esa cesión ya fue tumbada hace meses en el Congreso por el rechazo de Podemos, que calificó el texto pactado con el PSOE de "racista", tanto en su exposición de motivos como en su articulado.

Primero, las competencias de inmigración

Desde Podemos insisten en que el problema no es una palabra concreta del texto, sino el enfoque político del acuerdo, mientras que Junts responde que la verdadera resistencia está en que "esta gente no quiere que Cataluña tenga las competencias". Sin embargo, en privado, ambas formaciones reconocen que hay conversaciones abiertas para desbloquear la situación, con Sánchez tratando de que unos y otros cedan parcialmente.

Si el acuerdo sale adelante, el presidente del Gobierno cumpliría una de las grandes facturas pendientes con Puigdemont. Pero quedaría la más importante: la amnistía total. En Junts asumen que no depende directamente del Ejecutivo, sino del Tribunal Constitucional, donde confían en una resolución favorable gracias a una mayoría próxima a las tesis de Moncloa.

Además de la inmigración y la amnistía, en la agenda siguen otras reivindicaciones como la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Un paquete de compromisos que Moncloa trata de reactivar para recuperar los siete votos de Junts y estabilizar la legislatura.