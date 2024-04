Julián Cabrera apunta al "apego al poder" de Sánchez tras su intervención: "Es una llamada al odio entre españoles"

LEER MÁS VÍDEO completo de la declaración de Pedro Sánchez en la que ha decidido no dimitir

Pedro Sánchez continuará como presidente del Gobierno. Así lo ha anunciado en su declaración institucional en Moncloa, que Julián Cabrera considera que ha sido "una llamada al odio entre españoles". "El personaje cada vez me sorprende menos. Pensaba que difícilmente se iba a marchar, porque un personaje con tanto apego al poder, al que le gusta más el poder que comer con las manos, tiene que tener razones de mucho peso para marcharse", ha dicho el director de Informativos de Onda Cero en 'Más de uno'.

"El argumento es prácticamente el mismo de su carta a la ciudadanía. No estoy de acuerdo con que no hay ningún cálculo político, hoy se demuestra que esa carta tiene componente táctico político", ha comentado Julián Cabrera, que también ha asegura que el hecho de que se espere un CIS apuntaba a su continuidad: "Si Sánchez decide irse, el CIS no tiene razón de ser. Tiene razón de ser ahora, después de que él se queda. Será un CIS por aclamación".

Por último, Cabrera ha señalado el momento del discurso de Sánchez en el que el presidente ha hecho un hecho un llamamiento a la movilización por parte de la sociedad: "Él pide seguir luchando contra el mantra de la extrema derecha y me parece inquietante ese llamamiento a la población. ¿Contra qué hace el llamamiento?".

"Esta intervención, más que una llamada al amor a su mujer, es una llamada al odio entre españoles", ha concluido Julián Cabrera.

Sánchez anuncia que se queda: "He decidido seguir"

"En la carta planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace años sufría mi familia. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos como sociedad que la acción política permite el ataque indiscriminado, entonces no merece la pena (...) Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento de las personas que uno más quiere y respeta. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar. Sé que la carta que les envié pudo desconcertar, no obedece a ningún cálculo político", ha comenzado Sánchez en su declaración institucional en Moncloa.

El presidente del Gobierno ha continuado diciendo que "duele vivir esta situación" y que no ha tenido más remedio que "detenerse para avanzar": "Duele vivir esta situación. Vivimos en una sociedad donde se nos exige mantener la marcha a toda costa, pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse y decidir por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara (...) He dado este paso por motivos personales, responde a valores troncales de una sociedad familiar como es la española. No es una cuestión ideológica, hablamos de respeto y principios que van más allá de las opiniones políticas".

"Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito parará. Es grave, pero no es lo más relevante. No es lo importante, lo trascendente es que queremos agradecer las muestras de solidaridad y empatía que hemos recibido. Me van a permitir un agradecimiento a mi querido PSOE. Gracias a esa movilización, que ha influido en mi reflexión y que vuelvo a agradecer. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente del Gobierno", ha desvelado Sánchez, que también ha insistido en que esto "no va del destino de un dirigente", sino de "decidir qué tipo de sociedad queremos ser".