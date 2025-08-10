El PSOE cordobés critica una posible reparación compartida de la Mezquita: "¿Tenemos que pagar todos una negligencia?"

Antonio Hurtado, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, ha puesto en duda las declaraciones del alcalde de la ciudad, José María Bellido, en relación con compartir los gastos de la reparación de la Mezquita-Catedral tras el incendio ocasionado el pasado viernes hacia las 21:15 horas.

A través de una publicación en su perfil de X (antes Twitter), Hurtado se ha hecho eco de las palabras de Bellido y afirma que se trata de "otra metedura de pata más del alcalde de Córdoba".

Los ciudadanos no debemos pagar los errores y desaguisados de terceros

Para el socialista los daños deberían pagarlos los responsables del incendio: "¿Por qué tenemos que pagar entre todos una negligencia? Lo deben pagar los responsables. Los ciudadanos no debemos pagar los errores y desaguisados de terceros".

Asimismo, Hurtado se cuestiona si el Cabildo no tiene ningún seguro para hacer frente a los daños de la reparación de la Mezquita-Catedral.

Por su parte, la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, ha solicitado "transparencia y el relato pormenorizado de todas las actuaciones realizadas sobre el conjunto monumental". Según afirma, la ciudadanía debe saber "en qué se ha fallado, para que no se vuelva a repetir este suceso que ha tocado lo más profundo del corazón de la ciudad".

Asimismo, Crespín se cuestiona cómo es posible que, en una época como la actual, con tantos protocolos de actuación, planes de autoprotección y tecnología puntera, se haya podido originar este incendio que, por suerte, ha podido ser controlado en un tiempo récord.

Respecto a lo acontecido, Crespín ha adelantado que el PSOE de Córdoba va a registrar una batería de preguntas para que el Gobierno municipal se ponga al frente y aporte a la ciudadanía todas las explicaciones pertinentes.