Óscar Puente y Feijóo se enfrentan en redes a raíz de los incendios: "Si un ministro bromeara con el sufrimiento..."

El ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a la carga en X, esta vez enfrentándose a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, por la ausencia de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, durante los incendios que llevan tres días asolando su comunidad.

Feijóo publicó el lunes un mensaje en el cual aseguraba que estaba en contacto con Mañueco "para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León". A lo que Puente no tardó en responder con ironía y ataques hacia la gestión del mandatario castellano leonés, preguntando si le había dicho "qué tal el tiempo en Cádiz", porque "En CyL está calentita la cosa".

Además, el ministro de Transportes hizo alusión a una de las últimas declaraciones del líder del PP: "Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas". Núñez Feijóo no tardó en responderle con contundencia, asegurando que si en su partido,"bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas", se le cesaría "de manera inmediata". También aprovechó para señalar al presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles".

Puente no dudó en responder al líder de la oposición y vio la oportunidad perfecta de sacar la DANA a coalición, respondiendo en el mismo tono que el 'popular', asegurando que "si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga", refiriéndose a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, "sería cesado de manera automática", respondió el ministro.

Finalmente, Mañueco volvió este lunes a Zamora ante el balance del incendio de Las Médulas que arrancó el sábado por la tarde. Ni otros diputados del Partido Popular, ni otros usuarios de las redes sociales, dudaron en echarse encima de Óscar Puente, que se ha convertido 'Trending Topic' una vez más.