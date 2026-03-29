Julia Otero: "Los que mueren en las guerras no suelen ser los hijos de los que las declaran"

Este fin de semana se cumple un mes desde el inicio de la guerra en Irán y justo este domingo también se cumplen 53 años desde que el último americano abandonó Vietnam tras una guerra en la que murieron más de 700.000 personas, de las cuales, casi 60.000 fueron soldados americanos.

Por ello, Julia Otero reflexiona en su columna inicial sobre las consecuencias de la guerra y, sobre todo, en quién batalla en los conflictos, porque no son ni los que las declaran ni sus hijos, sino gente totalmente ajena a ella: "53 años después, Trump está enviando miles de soldados a Oriente Próximo. Ni él fue a combatir a Vietnam cuando le tocaba por edad ni ahora va a ir su hijo".

Porque, explica la presentadora de Julia en la onda, "los que mueren en las guerras no suelen ser hijos de los que declaran la guerra. Como dice la frase apócrifa: 'la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que sí se conocen y se odian pero que no se matan'".

La columna de Julia

Es fácil cambiar la hora de los relojes, pero al cuerpo no le podemos ir con milongas, hoy estamos muertos de sueño. No somos diferentes a las vacas que dan leche o al resto de mamíferos. ¡Pregunten a los ganaderos la de días que tardan en regularizar los horarios y rutinas en las granjas! ¡Otro año más que seguimos cambiando la hora en Europa pese al mandato de acabar ya con esta costumbre!

El último domingo de marzo coincide este año en día 29, que es precisamente el día en que el último americano abandonó Vietnam después de 10 años de guerra. Era el 29 de marzo de 1973. En Vietnam murieron más de 700.000 personas, de las cuales casi 60.000 eran soldados americanos. 53 años después, Trump está enviando miles de soldados a Oriente Próximo. Ni él fue a combatir a Vietnam cuando le tocaba por edad ni ahora va a ir su hijo.

Los que mueren en las guerras no suelen ser hijos de los que declaran la guerra. Como dice la frase apócrifa: "La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que sí se conocen y se odian, pero que no se matan".

La columna de Julia: "No a la guerra y feliz domingo de Ramos"