Julia Otero: "Si el mundo sobrevive a Trump, aún hay sitio para la esperanza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado este viernes con el primer premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

"El mundo es ahora un lugar más seguro. Hace un año, Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento, y ahora tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo", afirmó con convicción Trump tras recibir el galardón durante el evento previo al sorteo del Mundial de fútbol de 2026, que su país coorganiza con México y Canadá.

El republicano aseveró que fue difícil mediar en varios conflictos este año y destacó la presencia en el acto que se celebra en el Centro Kennedy de Washington de los jefes de Gobierno de México y Canadá, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, respectivamente, con quienes dijo trabajar "estrechamente" para la organización del torneo entre junio y julio el año próximo.

Amenazas a Venezuela

La concesión de este galardón ad hoc llega en un momento en el que Trump ha ordenado un despliegue militar para forzar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que abandone el poder y su ejército bombardea de manera sumaria lanchas que asegura que transportan droga en el Caribe y el Pacífico, acciones que analiza ahora el Congreso ante la posibilidad de que constituyan un crimen.

Además, dos días antes "nos deleitó con otra de sus frases sofisticadas", según explica Julia Otero al inicio de 'Julia en la onda': ""Voy a acabar con esos hijos de puta", lo dijo refiriéndose a Venezuela y lo hizo dos días antes de recibir el Premio de la Paz de la FIFA. Si el mundo sobrevive al señor de la Casa Blanca, aún hay sitio para la esperanza".