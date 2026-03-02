La jueza autoriza la extracción y análisis de las cajas negras de los trenes de Adamuz

Hace poco menos de dos meses, España vivió la mayor tragedia de la alta velocidad con un accidente mortal que dejó decenas 46 víctimas tras el impacto entre un tren Alvia y un Iryo. Este lunes, el Tribunal de Instancia de Montoro número 2 ha autorizado el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados. También se ha autorizado el acceso y extracción de los datos de las cámaras de seguridad que estaban instaladas en el interior del Iryo.

Según recoge la agencia EFE, la jueza autoriza que se puede emplear cualquier programa informático para verificar "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés".

La Policía Judicial, presente en el análisis de los archivos

De hecho, según señala el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada determina que el proceso de volcado, extracción y análisis deberá hacerse en presencia de Policía Judicial, que será el órgano encargado de levantar el acta de procedimiento.

Para ello se procederá "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos, conservando además una copia en su poder para continuar con la investigación haciendo entrega de otra copia al órgano judicial de manera inmediata.

El material pendiente de analizar no será trasladado a Montoro

Asimismo, se detalla que toda la diligencia deberá realizarse en presencia de un Letrado de la Administración de Justicia, que será encargado de extender la correspondiente acta judicial. Así las cosas, la diligencia tendrá lugar el próximo 5 de marzo en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), lugar donde se encuentran los equipos.

La citada agencia apunta que se ha optado por no trasladar el material pendiente de analizar a Montoro con el fin de evitar los riesgos que implicarían un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa.