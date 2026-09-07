El juez Peinado cita a Begoña Gómez para la audiencia preliminar del juicio con jurado

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado este martes a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la audiencia preliminar de su juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

Según un auto de este lunes, el juez acuerda celebrar esa vista mañana a las 18:00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla, "debiendo citarse personalmente a las acusadas".

Peinado da este paso una vez que tanto Gómez como su asistenta en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada, presentaron sus escritos de defensa reclamando ser absueltas por entender que no han cometido ningún delito.

Por otro lado, Peinado ha negado la petición de la defensa de Begoña Gómez de que se tomara declaración como testigo al profesor José Manuel Ruano, codirector de la cátedra que la mujer del jefe del Ejecutivo colideró en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado argumenta que su comparecencia no es imprescindible para resolver sobre la apertura del juicio oral.

La acusación popular que lidera Hazte Oír pide 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez por presunta malversación, mientras que la Fiscalía es partidaria de que sean absueltas.