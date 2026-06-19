CASO BEGOÑA GÓMEZ

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por presunta prevaricación y fraude de intereses de la UE

El magistrado ordena la formación de una pieza separada en el caso contra la mujer de Sánchez por dos nuevos presuntos delitos.

La defensa de Begoña Gómez acusa a Peinado de actuar como "si tuviera excesiva prisa"

Por qué no es cierto que el informe de la UCO diga que "no hay nada" contra Begoña Gómez como dice el Gobierno

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Imagen de archivo de Begoña Gómez.
Imagen de archivo de Begoña Gómez. | EFE/Javier Lizón

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea que la Fiscalía Europea investigaba en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés.

Se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno declaró hace unos meses como testigo.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Juan Carlos Barrabés y ha determinado que dicho expediente debe recaer en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que valore si lo investiga y no en la Fiscalía Europea, según un auto este viernes.

En un providencia, el titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, abre una pieza separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea "para la investigación de los hechos" y pide a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre si son delictivos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid