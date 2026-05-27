Por qué no es cierto que el informe de la UCO diga que "no hay nada" contra Begoña Gómez como dice el Gobierno

Hace menos de 48 horas se conocía un informe de la UCO que muestra que no hay movimientos irregulares en las cuentas bancarias, pero pone el foco en el software, donde podría haber irregularidades por la contratación de alguna de las empresas que lo desarrollaron. Así las cosas, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras ser preguntada por dicho informe, ha señalado que es "revelador en el sentido de la inocencia".

Si bien, esto no es del todo cierto, ya que aunque el informe descarta movimientos sospechosos en las cuentas, indica que hay irregularidades en otros asuntos por los que sí podría acabar yendo a juicio. Además, cabe destacar que los informes de la Guardia Civil no son exculpatorios, porque quienes deciden si una persona es inocente o culpable son los tribunales.

Aun así, la ministra portavoz ha insistido en la inocencia de Gómez y en que la verdad "siempre se acaba imponiendo". También ha reflexionado acerca del proceso judicial y que por mucho que se trate de la mujer del presidente, se está hablando de personas y familias "más allá de políticos". Por eso, se ha preguntado: "¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años?"

El Gobiero insiste en que "no hay nada" y se pregunta quién va a pagar esta "persecución despiadada"

"Más de dos años pisoteando la honorabilidad de una persona, no todo vale en lo que tiene que ver con la instrucción, es lo que tengo que decirles", ha zanjado Saiz.

De la misma opinión se ha mostrado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien ha calificado de "antología del disparate" que Peinado cite a la mujer del presidente bajo amenaza de ser llevada por la fuerza pública. Ha indicado que el informe de la UCO desmonta "todo lo que ha tenido que soportar Begoña Gómez en los últimos dos años".

Según López, estos dos años lo que ha habido es "ruido", "bulos" y "fango", así como "una persecución despiadada", pero que la realidad sigue siendo la misma que al principio: "No hay nada. Y ahora, ¿quién responde por el daño causado? ¿Va a responder el juez Peinado? ¿El PP o Feijóo?", ha preguntado.

El juez ha citado a los investigados el próximo 9 de junio

Por su parte, el presidente del Gobierno ha emplazado a la rueda de prensa que va a ofrecer desde Roma el momento en el que va a comentar la situación, que siempre ha aseverado que el tiempo demostrará que quedará en nada.

El juez Peinado ha citado a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, y a los otros dos investigados, el próximo 9 de junio para una audiencia previa al juicio. La esposa de Pedro Sánchez está imputada por cuatro delitos -corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida- y el magistrado advierte que debe comparecer en persona y, si no lo hace, "podrían ser conducidos por la fuerza pública".