Un juez cita a declarar a Begoña Gómez tras una querella de Vito Quiles por presunta denuncia falsa

Un juez ha citado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar el próximo 23 de octubre tras una denuncia de Vito Quiles por un presunto delito de acusación o denuncia falsa, después de que ella se querellarse contra el comunicador por una supuesta agresión durante un incidente en un establecimiento de Las Rozas (Madrid) en abril y que un juez archivó.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, del juez de la Plaza Seis del Tribunal de Instancia de Majadahonda (Madrid), Gerardo Calvo, que también llama a declarar a Quiles ese mismo día a las 10:00 horas. Una hora después será el turno de Gómez como querellada.

El archivo de la denuncia

Estas citaciones se producen después de que el pasado 30 de mayo un juez de Majadahonda archivara la denuncia presentada por Begoña Gómez al entender, tras visionar las imágenes aportadas en la causa, que no se habían podido "acreditar hechos que posean relevancia penal", ya que "en las grabaciones no se aprecian las conductas denunciadas".

La denuncia fue presentada por Begoña Gómez después de que Quiles le impidiera salir de un restaurante, donde la había localizado y donde, sostenían fuentes del entorno de Gómez, la acosó con preguntas de manera agresiva, impidiéndole la salida del local mientras la grababa.

Begoña Gómez y la Fiscalía Provincial de Madrid recurrieron este archivo, en un recurso que la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto analizar el próximo 7 de septiembre.

Lo que argumentó el juez

En el auto de sobreseimiento, el juez argumentó que el visionado no acreditaba un "zarandeo" o que Vito Quiles "haya rodeado a la denunciante con el brazo", como denunciaba la mujer del presidente, sino que entra en el local con la intención de dirigirse a ella "con multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona de inmediato el local y es B. M. -su amiga- quien aparta al denunciado".

El propio Quiles colgó en sus redes un vídeo editado en el que no se veía nada de lo ocurrido en el interior del establecimiento hostelero, sino solo del altercado que protagonizó posteriormente cuando Gómez finalmente logró abandonar el local.