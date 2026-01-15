El juez del caso Koldo ordena rastrear las cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que cobró de Sevinabar

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona y de la cooperativa Erkolan, que contrató a la hermana del exdirigente socialista Santos Cerdán, en el marco del caso Koldo.

Según los autos dictados este jueves, el magistrado accede a las peticiones de la UCO para profundizar en la trazabilidad del dinero que presuntamente habría salido de Acciona con destino a Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán y a Antxón Alonso. El objetivo es ir más allá en el análisis de las relaciones económicas entre ambas mercantiles.

Puente ordena a las entidades financieras que remitan directamente a la Guardia Civil, desde sus servicios centrales y sin pasar por sucursales, toda la información relativa a cuentas y productos financieros, con el fin de evitar posibles fugas de información. La investigación abarca movimientos, saldos, ingresos y pagos desde el año 2014, así como la identificación de cuentas de origen y destino en operaciones superiores a 300 euros.

Las diligencias afectan a los exdirectivos de Acciona Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que fueron suspendidos por la compañía tras conocerse un informe previo de la Guardia Civil. El juez ha acordado estas actuaciones el mismo día en que autoriza el rastreo de sus cuentas.

El magistrado extiende la investigación a la cooperativa Erkolan, a la que, según la UCO, Servinabar transfirió 367.290 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025. Ese periodo coincide con la contratación en la cooperativa de la hermana de Santos Cerdán. El juez reclama toda la información financiera de Erkolan, incluidos los posibles datos sospechosos de blanqueo de capitales que hayan sido comunicados al SEPBLAC.

La UCO sospecha que los pagos recibidos por la cooperativa pudieron destinarse al abono de las nóminas de la hermana de Cerdán. En un informe anterior, los investigadores ya pusieron el foco en la presunta contratación de familiares del exdirigente socialista en empresas supuestamente vinculadas a la trama, incluida su mujer, sin que conste "función profesional alguna".

Además, Puente ha ordenado suspender los procedimientos inspectores de la Agencia Tributaria sobre Acciona, de forma exclusiva en lo relativo a las prestaciones de servicios realizadas por Servinabar, a petición de Hacienda.