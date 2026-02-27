El juez aplaza sin fecha la cita para que Aldama le entregue el sobre que le dio Delcy

Cambio de guion. El juez Ismael Moreno ha reculado en su decisión de solicitar a Víctor de Aldama que entregara el famoso sobre que contendría las pruebas de una financiación ilegal del PSOE.

El magistrado ha pospuesto sin sin nueva fecha la citación al comisionista para aportar las pruebas de ese sobre que aseguró que le dio la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que estaría relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA y la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, que lidera Pedro Sánchez.

La citación estaba prevista para este próximo miércoles, 4 de marzo, y tras la decisión no hay fecha para una nueva entrega.

En dicha providencia, Ismael Moreno señala que la citación no se producirá por el momento "visto el estado" de la pieza del caso Koldo en cuyo marco se iba a producir la entrega de dicho documento y la toma de declaración a Aldama. Asimismo, informa The Objective que la decisión llega por petición de la propia defensa de Aldama que considera que el material que le ha pedido entregar garantiza la seguridad de su representado.

La citación de Aldama, ahora aplazada, se producía después de que el juez Santiago Pedraz, que instruye el llamado caso Hidrocarburos, le remitiera a Moreno la declaración que realizó el excomisionista del caso Koldo hace unas semanas en esa causa, en la que está imputado y por la que permaneció un mes en prisión.

Lo que se sabe del sobre

Según la versión de Aldama, el sobre demostraría una supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, organización que también lidera Pedro Sánchez. En sede judicial, el empresario afirmó que la dirigente venezolana le entregó personalmente ese documento y que desde entonces lo ha mantenido a buen recaudo.

Diversas publicaciones han apuntado a que el sobre contendría supuestos cupos o cupones nominales de petróleo de PDVSA por valor de hasta 250 millones de dólares destinados, presuntamente, a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. No obstante, el contenido exacto no ha sido verificado oficialmente.

En los archivos de la UCO consta una imagen del sobre en la que se puede leer "República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular del Petróleo, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima", además de un sello con la palabra "Confidencial".

La existencia de ese sobre salió a la luz pública hace aproximadamente un año. Doce meses después, su contenido sigue sin conocerse. En una entrevista televisiva reciente, Aldama aseguró: "Yo creo que el sobre va a tumbar al Gobierno directamente, porque, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es financiación ilegal del partido, de la Internacional Socialista y del Partido Socialista".

El empresario también dejó entrever en su declaración ante el juez Pedraz su disposición a seguir colaborando con la Fiscalía Anticorrupción y aportar nueva documentación.