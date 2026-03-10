Juanma Moreno, sobre Vox: "Saben señalar los problemas, pero no saben resolverlos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido protagonista este lunes en El Hormiguero, donde ha repasado los principales temas de la actualidad política en España, marcada en las últimas semanas por las negociaciones entre PP y Vox para formar gobiernos autonómicos en Extremadura y Aragón.

Todo apunta a que a esas dos regiones podría sumarse la semana que viene Castilla y León y en los próximos meses Andalucía, que afrontará unas elecciones autonómicas en las que Moreno Bonilla espera poder revalidar la mayoría absoluta lograda hace cuatro años.

"Los ciudadanos tendrán que optar por una estabilidad y un gobierno sereno, sensato y centrado, como es el nuestro; o el lío que se vive en España o que, desgraciadamente, están viviendo mis compañeros en Aragón o Extremadura", ha explicado el líder regional del PP.

Moreno Bonilla se ha mostrado muy crítico con la formación de Abascal a la que ha acusado de no saber gobernar señalando su gestión cuando entraron en el gobierno de Castilla y León tras las elecciones de 2022.

"Ellos saben señalar los problemas, pero no saben resolverlos (…) En Castilla y León cuando tomaron decisiones en el ámbito de agricultura prácticamente tomaron la delegación del Gobierno en León porque los agricultores y ganaderos se le echaron encima. Por eso salieron del gobierno, porque no gestionaban bien", ha explicado.

A la espera de las elecciones de Castilla y León para tomar decisiones

Las negociaciones entre el PP y Vox para desbloquear los gobiernos de Extremadura y Aragón están copando las portadas y la actualidad política de las últimas semanas en nuestro país y, según Moreno, los de Abascal están esperando a que pasen las elecciones de Castilla y León para tomar decisiones.

"No quieren entrar en el gobierno porque defraudarían las propias expectativas que tienen sus votantes, como demostraron cuando han tenido experiencias de gobierno. No tienen equipos preparados, no saben gobernar", ha criticado el presidente de la Junta de Andalucía.

Moreno ha señalado, además, que "Vox va a tener que empezar a decidir si quieren participar en los gobiernos y asumir responsabilidades de gobierno o bloquear, como están haciendo en Extremadura o Aragón".

El carácter de Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía también ha hablado sobre el presidente del Gobierno en el programa de Antena 3. Y es que Moreno Bonilla es un hombre que conoce bien a Sánchez, pues llegó a coincidir con él en tertulias antes de que ambos alcanzaran responsabilidades de gobierno.

"Siempre ha tenido un punto de altivez y poco empático (…) Creo que los años y el poder lo han ido cambiando. Ha roto su vida, no puede salir a la calle, no tiene un grupo de amigos constante, no puede hacer la vida que hacía antes... Eso le ha aislado más y le ha vuelto más huraño", ha dicho sobre el presidente del Gobierno.