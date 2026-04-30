Juande Colmenero destaca el momento "más significativo" de la declaración de Aldama: "La prueba son sus empresas"

El periodista Juan de Dios Colmenero ha señalado en el programa Por Fin uno de los momentos que, a su juicio, pasó más desapercibido durante la declaración de Víctor de Aldama, pero que considera clave para entender el alcance del caso. "La prueba son sus empresas", ha concluido.

Durante su intervención, Colmenero se ha centrado en una pregunta de la letrada de la defensa de Koldo sobre si Aldama podía aportar pruebas documentales de la salida de efectivo de sus sociedades. El empresario se mostró dispuesto a que se soliciten los extractos de sus empresas, Deluxe Fortune y MTM, correspondientes a los años entre 2018 y 2021, insinuando que esos documentos podrían arrojar nuevas evidencias.

Para el periodista, ese momento es especialmente significativo porque sitúa el peso de la prueba en la propia estructura empresarial de Aldama. Según explicó, el propio empresario reconoció haber sido quien entregaba y recogía dinero procedente de constructoras, aunque esa afirmación requerirá respaldo documental para tener validez judicial.

Colmenero apunta que estos hechos no forman parte directa del juicio oral actual, sino que están siendo investigados en una pieza separada en la Audiencia Nacional, bajo secreto. En ese contexto, subrayó que Aldama ya declaró durante hora y media ante el juez Ismael Moreno hace aproximadamente un mes, donde habría presentado pruebas relacionadas con esos supuestos pagos, aunque su contenido no ha trascendido.

El análisis del periodista también apunta a la estrategia de colaboración de Aldama con la Justicia y la Fiscalía Anticorrupción. A diferencia de otros acusados, su actitud podría responder, según Colmenero, a un intento de obtener beneficios procesales. "Tiene mucho que perder si no aporta pruebas", explica, advirtiendo de que la validez de su testimonio dependerá en gran medida de que respalde sus afirmaciones con documentación.