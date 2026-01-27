Juan Soto Ivars señala a Óscar Puente: "No son asesinos, pero deben asumir responsabilidades políticas"

"Es un ministro nefasto de Transportes (...) Tendría que haber dimitido por los problemas que estaban dando los trenes durante su mandato". Así de tajante se ha mostrado el periodista Juan Soto Ivars ante la gestión de Óscar Puente. Una reflexión que llega una semana después de la mayor tragedia de la alta velocidad en España, provocando 45 víctimas. Lo ha hecho en Por fin, donde asegura que "el tren ha dejado de funcionar" desde que el ministro Puente asume su cargo.

Investigación y estado de las vías

"La Comisión de Investigación está apuntando muy claramente hacia un problema en las vías" como principal causa de la tragedia de Adamuz (Córdoba). Algo que, según señala Soto Ivars, "es responsabilidad de Adif, que es responsabilidad del ministro".

Aun así, y a pesar de señalar la nefasta gestión de Puente, el periodista es claro al respecto: "No comparto en absoluto que se llame asesinos a los políticos que son responsables y que por una serie de negligencias termina produciéndose una catástrofe", como Puente y Carlos Mazón, "pero me gustaría vivir en un país en el que cuando hay un problema de esta categoría el ministro asume responsabilidades políticas".

Críticas a Sánchez

Sin embargo, señala que en vez de este escenario, lo que tenemos en España es "a Pedro Sánchez en un mitin de campaña en Aragón defendiendo al ministro" el mismo día en el que las familias de las víctimas rechazaron asistir al funeral laico que había convocado el Gobierno junto con la Junta de Andalucía.

En este sentido, insiste en que "Puente tendría que asumir responsabilidades políticas" porque se ha llegado a un punto en el que "se va sabiendo que las vías están en un estado calamitoso". Asegura que será únicamente cuando "algún político" asuma responsabilidades cuando vuelva "a confiar". Admite que "será en ese momento cuando piense que alguien asume que bajo su responsabilidad están ocurriendo cosas nefastas. Ese es el caso del Ministerio de Transportes".