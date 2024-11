Juan Lobato no dimite y denuncia un "linchamiento" de "algunos dirigentes" del PSOE: "No contemplo que fuera falso"

Juan Lobato seguirá al frente del PSOE madrileño. El secretario general de los socialistas en Madrid ha comparecido en la Asamblea de Madrid un día después de conocerse que registró ante notario una conversación privada con Pilar Sánchez Acera.

El líder de los socialistas madrileños ha dicho sentirse "preocupado" por la presión de dirigentes del PSOE, a los que ha acusado de "linchamiento": "Os he convocado porque no entiendo el linchamiento de algunos dirigentes de mi partido hacia mi persona".

"Si lo que se me dijo era verdad, no veo problema por documentar el origen lícito de esa comunicación", ha comenzado su comparecencia Lobato, que ha subrayado que no ve "ningún problema", pero que habla tras conocer la reacción de "algunos dirigentes" del PSOE: "Vista la reacción de algunos dirigentes del partido, parece como si se dudara de la veracidad de lo que se me dijo".

Lobato ha comentado que no contempla que fuera "falso" lo que se le envió y que el origen de dichos datos fueran los medios de comunicación. "Si el origen hubiera sido distinto a lo que se me dijo, hubiera supuesto no solo que se me mintió, sino un intento de que yo el que publicara ese documento con origen posiblemente irregular y con consecuencias legales y políticas para mí y para el PSOE-M".

Además, el secretario general ha dicho que "se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal". También ha lanzado un mensaje al PP y a Ayuso: "El PSOE no es una secta, es un partido democrático con 145 años de historia y honestidad".

La conversación privada que Lobato registró ante notario

Los whatsapps de dicha conversación contenían información confidencial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y fue enviada a Lobato para que la usara en la Asamblea de Madrid, aunque el líder de los socialistas madrileños se negó, según destapaba el diario ABC.

No obstante, Lobato aseguró que esto no fue así y que registró ante notario dicha conversación con Sánchez Acero para acreditar que la información "no llegaba de la Fiscalía, sino de los medios de comunicación". También su justificó su registro ante notario diciendo que cuando el Supremo abrió la causa al fiscal general del Estado tenía "clarísimo" que iba a ser citado a declarar, algo que efectivamente ocurrió este lunes.

Cargos del PSOE-M sentenciaron a Lobato

Todo ello llevó este lunes a que diversas fuentes del PSOE-M mostraran su "estupefacción" al conocer que su secretario general registró en notaria un diálogo privado con Sánchez Acera sin avisar a la jefa de gabinete de Óscar López o al propio partido.

Varios cargos del PSOE madrileño también señalaban este lunes que las razones de Lobato "no las entiende nadie" y que esto supone socavar su imagen entre las bases y la del partido, trasladando al hasta ahora líder del PSOE-M una presión que ha ido creciendo sobre las horas.

"Ha roto la confianza y puesto en riesgo al partido", sostenían dichas fuentes socialistas, que también dejaban entrever que la dirección nacional jugaba sus cartas para tumbar a Lobato. No obstante, también hay cargos del PSOE que consideran que Ferraz ha utilizado este tema para tratar de "cargárselo" antes del Congreso Federal del partido que se celebra en Sevilla.

La versión de Lobato en su entrevista en 'Más de uno'

El propio Lobato mantuvo la misma versión durante todo este lunes, también en una entrevista con Alsina en la que reivindicó que tenía acreditado que toda la información confidencial acerca de la pareja de Ayuso le había llegado "a través de los medios" y negaba supuestas presiones por parte de Moncloa.

"No consulto ir a la notaria con el partido, Ferraz ni nadie. Es un tema mío", argumentó sobre su visita a la notaría el hasta ahora dirigente del PSOE de Madrid.