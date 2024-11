De Moncloa a la notaría: Los mensajes que Lobato quiere blindar sobre el novio de Ayuso

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha reconocido que recibió un email de Moncloa con información sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tal y como han publicado varios medios en las últimas horas.

El líder de los socialistas en Madrid ha explicado que acudió a la notaría para registrar los 'whatsapps' que intercambió con Pilar Sánchez Acera, directora del Gabinete de Presidencia del Gobierno del que actualmente está al frente el ministro Óscar López, y que quedara "bien asegurada la conversación y no dependiese de la integridad de su móvil".

"Es igual que tenerlo en mi móvil, está bien asegurado, por si pasa algo a mi móvil, tener claro que podemos acreditar en un procedimiento judicial en el que no requieran información sobre eso, cómo claramente nos llegó a nosotros la información", ha defendido el socialista, quien ha explicado que no se llevó copia de su acta notarial porque no iba a "hacer uso de ninguna copia".

El email con la confesión del novio de Ayuso

El email que Lobato recibe es la confesión de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, donde reconocía haber cometido dos delitos fiscales para lograr un pacto con la Justicia. La también secretaria de Política Institucional del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, filtró esa información a Lobato en el mes de marzo con el objetivo de que la utilizase en la sesión de control contra Ayuso. Cuando Lobato pregunta a Sánchez Acera por la procedencia de la información, ésta le dice que viene "de los medios", según publica ABC y ha confirmado el propio Lobato en una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

El secretario general del PSOE-M recibe la confesión de González Amador en un documento adjuntado en la conversación con Sánchez Acera. Una fotografía del correo electrónico del novio de la presidenta madrileña en la que no figura ninguna marca de agua de ningún medio de comunicación.

Lobato ha defendido que sus conversaciones con Sánchez Acera son "constantes" por su cargo de secretaria de Política Institucional del PSOE-M y era una práctica habitual preparar las sesiones de control de los Plenos ante Ayuso. "Cada uno tiene su trabajo, unos en el ámbito institucional, de representación, otros en el ámbito profesional, privado... Y al margen de esas tareas, de su ámbito de trabajo, lo que hacen es dar consejo, ideas, propuestas, como dirección política del partido Esto es la forma normal de participación política que tenemos", ha señalado.

Lobato registra los mensajes seis meses después de que se publique el email con la confesión de González Amador

La cuestión es que Lobato acude a una notaría a registrar estos mensajes seis meses después de que se publicara el email de la pareja de la presidenta madrileña, concretamente cuando el Tribunal Supremo arrancaba la investigación al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por una supuesta revelación de secretos sobre la pareja de la mandataria autonómica.

Lobato recurre a la notaría con el objetivo de blindar la conversación con Sánchez Acera y acude solo, sin informar a su partido ni a Ferraz porque era algo "personal". "No lo consulto. Es un tema mío", ha afirmado el dirigente socialista.

Lobato carga contra la notaría y pide explicaciones sobre la filtración

El líder del PSOE-M ha pedido explicaciones a la notaría, asegurando desconocer cómo llegó la información "hasta los medios". Ha puesto en cuestión el "sigilo" que debería haber mantenido, les ha reclamado una investigación y no ha descartado llegar a interponer acciones legales, aunque ha recalcado que "lo haría hoy y cien veces".

"Si algo me jode es que se publique una conversación con una compañera, porque el objetivo no era hacer pública una conversación (cuando la registró en la notaría)", ha justificado Lobato, quien ha defendido que trataba de "acreditar" que la información "no llegaba de la Fiscalía, sino de los medios de comunicación".

Por otro lado, preguntado sobre si tienen intención de mostrar estas conversaciones, Lobato ha descartado hacerlo por tratarse de una conversación "privada".

"Tenía una utilidad personal mía, interna, (...) si en algún momento se iniciara un procedimiento judicial y hubiera que usarla, sí decirle, oye, Pilar, que para acreditar que no recibimos nada de la Fiscalía tenemos la conversación esta", ha agregado en declaraciones tras la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid.

El Supremo cita a Lobato como testigo

A raíz de las informaciones publicadas por ABC, Juan Lobato ha sido citado por el Supremo para declarar como testigo el próximo viernes 29 de noviembre a las 10.00 horas.

En la providencia, el magistrado Ángel Hurtado indica que Lobato deberá aportar copia del acta de manifestaciones notariales que, al parecer, realizó en relación con los hechos, según la información periodística.