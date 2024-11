Lobato niega presiones de Moncloa para difundir la confesión del novio de Ayuso: "Tengo acreditado que me llegó por los medios"

Según publica hoy el diario ABC, la jefa de gabinete del actual ministro Óscar López envió al líder de los socialistas madrileños la confesión de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, con la intención de que éste la utilizara en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Lobato, sin embargo, se habría negado y esa información se filtró a la prensa.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid niega estas informaciones y afirma en un comunicado que acreditó ante notario que "ni los socialistas madrileños ni Moncloa habíamos recibido de la Fiscalía ninguna información en absoluto relativa al novio de la Sra. Ayuso".

Lobato asegura que no fue Moncloa quien le informó

En 'Más de uno', Juan Lobato sostiene que no fue Moncloa quien le mandó a los WhatsApps informándole, sino que fue su secretaria de política institucional que, una de sus labores habituales es ayudarle a preparar cada semana la sesión de control en la Asamblea madrileña.

"Ella me manda la información que ya se había publicado del correo electrónico", cuenta Lobato. A su pregunta sobre de dónde había sacado esa información, su secretaria de política institucional le respondió "de los medios", como Eldiario.es, El Plural y la Cadena SER.

El líder de los socialistas madrileños asegura que "no es sólo que Moncloa no me presiona", sino que a él le parecía "bien políticamente explicar que Ayuso había mentido el día de antes cuando asume la defensa de su novio y dice que le debe a Hacienda 600.000 euros; eso es mentira, como habían acreditado ya varios medios de comunicación".

"Tengo acreditado que la información viene de los medios de comunicación"

Lobato, en las preguntas de control, sacó a colación esta información "totalmente tranquilo porque tengo acreditado que eso viene de los medios de comunicación y no de cualquier otro sitio", dice haciendo referencia a lo que enseñó en la sesión de control, que era una captura de lo que publicaban los medios.

En definitiva, el socialista desmiente lo que dice el ABC sobre que Lobato se negó a difundir el documento y, entonces, su compañera del PSOE madrileño le dice que se lo va a pasar a El Plural para que lo publique. "No, eso es falso. [...] No se dice nada de eso en absoluto", insiste.

Acudió a un notario para negar acceso de información desde la Fiscalía

Lobato se aseguró de que la información venía de los medios de comunicación y que no era la Fiscalía la que lo filtraba. Al ser el primer político en España en hablar de ello, consideró que quizás el Tribunal Supremo le solicitara información sobre cómo obtuvo noticias de ello.

"Yo tengo acreditado que esa información nos llega por los medios de comunicación y no por la Fiscalía", sostiene contando por qué acudió a un notario para acreditarlo y para desmontar cualquier "teoría de la conspiración" de que la Fiscalía estaba con el PSOE.