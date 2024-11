El Supremo cita a Juan Lobato como testigo en la causa contra el fiscal general

El instructor del caso contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo (TS) ha citado para las 10.00 horas del 29 de noviembre como testigo al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

El magistrado Ángel Hurtado indica que le cita tras la información publicada por el diario 'ABC', según la cual 'Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso' y trató de implicar a Lobato.

El instructor explica que acuerda esta citación a la vista de una información publicada en un diario en relación con los hechos delictivos que se investigan en las presentes actuaciones y la posible aportación que, de cara a su esclarecimiento, pudiera aportar.

En la providencia, el magistrado indica que Lobato deberá aportar copia del acta de manifestaciones notariales que, al parecer, realizó en relación con los hechos, según la información periodística.

¿Filtró Moncloa el documento a Lobato? Las explicaciones sobre su visita a la notaría

En 'Más de uno', Juan Lobato sostiene que no fue Moncloa quien le mandó a los WhatsApps informándole, sino que fue su secretaria de política institucional ejerciendo una de sus labores habituales, que la de ayudarle a preparar cada semana la sesión de control en la Asamblea madrileña.

"Ella me manda la información que ya se había publicado del correo electrónico", cuenta Lobato. A su pregunta sobre de dónde había sacado esa información, su secretaria de política institucional le respondió "de los medios". El líder de los socialistas madrileños asegura que "no es sólo que Moncloa no me presiona", sino que a él le parecía "bien políticamente explicar que Ayuso había mentido el día de antes cuando asume la defensa de su novio y dice que le debe a Hacienda 600.000 euros; eso es mentira, como habían acreditado ya varios medios de comunicación".

Después de que Lobato haya insistido en la entrevista con Alsina en que no hubo ningún tipo de presión por parte de la Moncloa y que la información que llegó fue la publicada por los medios, ABC ha publicado el contenido de la conversación que mantuvo con el líder socialista madrileño en la que confirma "todos los extremos de la exclusiva publicada".

En dicha información se detalla la reunión que el domingo tuvieron los periodista Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote con el secretario general del PSOE de Madrid, en la que reconoció los hechos y les confirmó "fue eso, lo que cuentas".