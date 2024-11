Lobato frente al caso Ayuso: ¿Qué es cierto y qué es falso según la versión del líder del PSOE madrileño?

El líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha respondido a la información ABC que lo implican en un supuesto uso de información confidencial proveniente de Moncloa sobre la confesión de González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lobato ha negado que Moncloa haya filtrado información al PSOE madrileño, aunque sí reconoce gran parte de la información.

La noticia recoge que Pilar Sánchez Acera --actual jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez--le filtró el documento para que lo utilizara en una sesión de control a la presidenta regional en el Pleno.

Lo que Lobato admite

Lobato confirma que recibió información relacionada con el correo electrónico que pone en entredicho al novio de Ayuso, pero asegura que esta llegó a través de los medios de comunicación y no como una filtración desde Moncloa. Según su relato, fue su secretaria de Política Institucional quien le envió el contenido, y este lo consideró útil para una sesión de control en la Asamblea de Madrid. "Fui al notario con ese contenido y eso es una realidad que no lo puedo negar", afirma, aclarando que el objetivo era registrar la información "por prudencia".

Además, admite haberse reunido con periodistas de ABC, quienes le han informado sobre su conocimiento del documento notarial que acreditaba su movimiento. Lobato sostiene que no tiene problemas en confirmar o desmentir aspectos del contenido reportado, pero enfatiza que ciertas partes de la conversación privada con Pilar Sánchez Acera, recogida por el medio, no deberían ser públicas.

Lo que Lobato desmiente

El principal punto de desacuerdo entre Lobato y la versión publicada por ABC radica en la supuesta implicación de Moncloa. Según el dirigente socialista, no existe evidencia que apunte a que la información fue filtrada desde el Ejecutivo central. "Moncloa no filtra nada". También apunta que la información que recibió no tenía marca de agua de ningún medio, como habitualmente ocurre con documentos periodísticos.

Lobato señala que el correo era una captura de pantalla sin marcas de agua ni logos que permitieran identificar su procedencia. Este detalle ha generado dudas sobre cómo se obtuvo realmente el contenido, pero Lobato insiste en que provino de los medios y no de una institución gubernamental.

El registro notarial

En cuanto al registro notarial de la conversación con Pilar Sánchez Acera, Lobato confirma que llevó este movimiento a cabo, aunque asegura que lo hizo "ayer", tras ser contactado por ABC, y no en noviembre, como sugieren las informaciones del diario. Según el líder socialista, el objetivo del registro era poder demostrar, si fuera necesario, que el origen de la información no estaba relacionado con la Fiscalía, sino con los medios de comunicación.

¿Qué queda en el aire?

Aunque Lobato niega las acusaciones de filtraciones desde Moncloa, el hecho de que el correo electrónico no tenga marcas de agua ha suscitado preguntas sobre su procedencia. Por otro lado, la falta de claridad en algunos aspectos de la conversación con Sánchez Acera también deja lugar a interpretaciones. Lobato insiste en mantener en privado ciertas partes de su charla, lo que dificulta contrastar las versiones completamente.

"Lo que más me fastidia de esto es que una conversación privada se esté difundiendo públicamente, cuando en absoluto esa era la intención, sino todo lo contrario", ha planteado Lobato, quien preguntado por los periodistas ha negado que haya pedido hoy permiso a Sánchez Acera para mostrar la conversación una vez han llegado las críticas desde sus rivales políticos como Ayuso. Lo que sí hacía anoche, según ha afirmado, era hablar con la dirección nacional del partido y con Sánchez Acera después de darse a conocer la portada de 'ABC'.