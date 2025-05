Alsina, sobre las causas del apagón: "La hipótesis de la que hablan todos los que saben de energía es la única que el Gobierno descarta"

El director y presentador del programa ‘Más de uno’, Carlos Alsina, señaló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su declaración ante el Congreso de los Diputados donde no dio explicación alguna en torno al apagón general que España vivió el pasado 28 de abril, e incluso llegó a presumir del estado del sistema eléctrico español diciendo: "Tenemos uno de los sistemas más garantistas y seguros del mundo".

Durante la sesión de control el jefe del Ejecutivo manifestó que aunque hay muchos expertos que indican que España necesitaría más centrales nucleares y menos renovables, estas ideas son equívocas puesto que ese tipo de electricidad fue inútil para el restablecimiento de la energía en el territorio. Y además señaló que el futuro energético del país pasa por las renovables puesto que son más competentes y fiables, y que de hecho las empresas tiene previsto ir cerrando las centrales nucleares.

"La idea de que las compañías eléctricas pueden cerrar sus centrales nucleares o pararlas caprichosamente, arbitrariamente, es un poco disparatada. Entonces, ¿esto cómo consiste? Cada mañana la compañía eléctrica decide qué centrales tiene operativas y cuáles no y Red Eléctrica se apaña con lo que le van dando. ¿Cómo funciona esto? ¿O es Red Eléctrica la que calcula y decide qué centrales tienen que estar produciendo al día siguiente en función de las necesidades previstas? Si tú me dices que cada compañía eléctrica decide qué pone a funcionar hoy y Red Eléctrica que va viendo con qué tiene que apañarse, pues entonces resulta que tenemos un sistema eléctrico bastante distinto al que nos habían contado hasta este momento. ", expresó Alsina.

Sánchez descarta la hipótesis principal de los expertos

El periodista además quiso hacer hincapié en que aunque Sánchez no pudo exponer qué es lo que ocurrió, la teoría que el presidente descarta es precisamente la que muchos expertos están defendiendo.

"Se supone que el gobierno ayer dedicó, el presidente dedicó, la primera hora de su intervención a informar de que todavía no sabe por qué se produjo la caída del servicio eléctrico. Que no descarta ninguna hipótesis, salvo una, que es curiosamente la única hipótesis de la que yo he oído hablar a los expertos analistas que deben estar todos comprados". comentó Alsina.

El Gobierno asegura que no descarta ninguna hipótesis, la única que parece rechazar de plano es precisamente la que defienden numerosos analistas: la posible relación entre el apagón y la alta penetración de energías renovables en el sistema. La gestión y operatividad de las centrales eléctricas, especialmente las nucleares, sigue siendo un punto de debate, ya que su desconexión automática tras el incidente responde a protocolos de seguridad y no a decisiones arbitrarias de las compañías. La falta de información concluyente y la ausencia de autocrítica han generado críticas en el ámbito mediático, mientras la ciudadanía y los expertos esperan un informe detallado que aclare definitivamente las causas de la mayor crisis eléctrica vivida en España en décadas

La comparecencia ha dejado más interrogantes que certezas. Tal y como ha señalado Carlos Alsina, Sánchez evitó ofrecer explicaciones concretas sobre el origen del fallo eléctrico, limitándose a defender la solidez del sistema español y a rechazar la necesidad de más centrales nucleares, pese a que muchos expertos insisten en la importancia de diversificar las fuentes de generación.