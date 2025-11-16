NEUMONÍA

Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona por una neumonía

El expresident está a las puertas de afrontar el juicio por su fortuna oculta, que arrancará el 24 de noviembre.

ondacero.es | EFE

Madrid |

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en una imagen de archivo. | EFE/Alejandro García

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia.

Pujol, de 95 años, está a las puertas de afrontar el juicio por su fortuna oculta, que arrancará el 24 de noviembre, y justamente esta semana un médico forense examinó al expresidente para enviar un informe a la Audiencia Nacional, que deberá valorar su estado de salud para decidir si puede ser juzgado y acudir presencialmente al juicio.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

