Joaquín Manso, sobre la reacción de Sánchez tras el caso Begoña Gómez: "La paradoja es que puede movilizar más su imputación que lo contrario"

Los casos judiciales que cercan al PSOE de Pedro Sánchez pueden encontrar resultado antes de la comparecencia del presidente en el Congreso prevista para finales de junio. Al caso Begoña Gómez se le suma el de David Sánchez, el caso mascarillas, el de Zapatero y ahora las denominadas "cloacas" del partido.

Ante el avance de estos casos, Joaquín Manso apunta en la tertulia de Más de uno a una posible "movilización sentimental" que Sánchez utilice en su favor: "Puede concurrir un movimiento de movilización sentimental de su propio electorado que Sánchez active en su favor. Soy escéptico, porque creo que para activarla hace falta una fortaleza moral y política con la que el presidente ya no cuenta".

"Y unas sentencias que te den la razón", responde Mamen Mendizábal, que cree que podría movilizar al electorado "si la sentencia exculpa al hermano y a su mujer" precisamente para "eludir a mecanismos antidemocráticos".

La "paradoja" con el caso Begoña Gómez

No obstante, Joaquín Manso cree que se da una "paradoja" con el caso Begoña Gómez. "La paradoja en el caso de la esposa es que puede movilizar más la imputación que lo contrario. En sus bases fanatizadas, puede movilizar más su imputación que lo contrario", sostiene Manso, que cree que la conclusión a la que ha llegado Sánchez es que "el escándalo moviliza".

Pero Manso mantiene que es "escéptico" por los términos en los que se han producido los últimos escándalos. "Soy escéptico, una vez que Zapatero ha caído en los términos en los que lo ha hecho, una vez que hemos conocido el procedimiento por el que se articuló una cloaca para destruir a jueces y fiscales, pero escuchando a Óscar Puente y viendo los precedentes que existen, no veo que tengan otra alternativa", concluye Manso.