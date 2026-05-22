TERTULIA DE MÁS DE UNO

Joaquín Manso augura unas próximas semanas "desoladoras" para Pedro Sánchez y avanza que "habrá novedades" sobre el caso Begoña

A la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero se le pueden sumar otras causas que salpican a los socialistas, como cuenta Joaquín Manso en Más de uno.

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ondacero.es

Madrid |

Joaquín Manso augura unas próximas semanas "desoladoras" para Pedro Sánchez y avanza que "habrá novedades" sobre el caso Begoña

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero es el último revés judicial que afronta el PSOE, siendo uno de los máximos referentes en la etapa de Pedro Sánchez, algo refrendado, por ejemplo, en la campaña de las últimas elecciones andaluzas, donde el expresidente estuvo presente.

Joaquín Manso cree que se avecinan semanas “desoladoras” para el PSOE. Así lo ha asegurado en la tertulia de Más de uno, donde hace referencia a las “entrañas de la investigación” y recuerda otros casos que pueden salpicar al entorno de Sánchez.

Del juicio del hermano de Sánchez a las acusaciones de Aldamma

“La impresión es que las próximas semanas de aquí al verano van a ser desoladoras para el PSOE. La semana que viene está el juicio del hermano de Sánchez, la decisión de la Audiencia de Madrid respecto del enjuiciamiento de su esposa”, detalla Joaquín Manso.

Además, afirma que se conocerá la sentencia del caso mascarillas, que puede contener una “bomba nuclear” en forma de la “credibilidad que el Tribunal Supremo conceda a Víctor de Aldama respecto de las gravísimas acusaciones que vertió en el juicio”.

Por último, sostiene que es previsible que se levante alguno de los secretos que afectan a diligencias “mucho más graves”, como el amaño de contratos públicos en torno a Santos Cerdán o a la financiación ilegal del PSOE.

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