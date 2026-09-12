Irene Montero se someterá a unas primarias "abiertas a todo el mundo" para ser candidata de Podemos en las elecciones

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha oficializado su intención de ser candidata para las próximas elecciones generales y se ha comprometido a someterse a unas primarias abiertas, en las que podrá participar cualquier persona ajena a la formación.

Así lo ha afirmado durante su intervención en el acto 'Paz, casa, trabajo' en Madrid, que ha servido como pistoletazo de salida a su candidatura y para exponer las líneas generales de su programa. Acompañada por la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, la exministra ha expresado que no quiere ser candidata "de cualquier manera", de ahí el someterse a unas primarias "abiertas a todo el mundo".

"Unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona", ha comentado.

Algunas de sus propuestas electorales

En este sentido, Irene Montero se presentará a las elecciones después de que la idea de formar alianza con el líder de ERC, Gabriel Rufián, haya quedado en nada. Además, el partido de los socios de Gobierno (Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid) continúa sin nombre ni candidato.

Durante su intervención, Montero ha enumerado algunos de los ejes que van a sostener su candidatura. Ha puesto el foco en la necesidad de prohibir la compra de viviendas a fondos buitre y bajar los precios de los pisos, unido a la subida del SMI a 1.800 euros o que la jornada laboral sea de seis horas al día para poder tener tiempo "para uno mismo" y sus allegados.

Además, ha señalado que el dinero tiene que dedicarse "a lo básico", como por ejemplo "a que haya servicios públicos, a las políticas de conciliación, de lucha contra las violencias machistas" y ha ironizado con que se diga que es "una locura" que hay que bajar el precio de la energía o defender la paz. "Qué locura decir que cualquier niño o niña tiene derecho a la mejor escuela pública, nazca en el barrio que nazca", ha añadido.

A este país le hace falta una madre luchadora como presidenta del Gobierno

Por su parte, Belarra ha ensalzado que Irene Montero es una mujer "valiente" y que "no se vende" a los que "mandan". Es más, ha defendido que lo que hace falta a este país es tener a una "madre luchadora" como ella para ejercer de presidenta del Gobierno.

En el acto también han intervenido el secretario antirracismo del partido, Serigne Mbayé, y la secretaria LGTBIQA+ Mar Cambrollé Jurado, quien ha apuntado que en este momento de un "auge brutal" de la extrema derecha, hay que hacerle frente con la valentía de Irene Montero, la valentía de políticas transformadoras.