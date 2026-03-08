Irene Montero solicita protección a Interior tras recibir amenazas de muerte por parte de un grupo neonazi

Irene Montero, eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, ha denunciado ante la Policía Nacional amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI.

La eurodiputada ha recibido estas amenazas durante "los últimos días", según han señalado fuentes de la formación morada, que explican que en dichas intimidaciones aparece el domicilio de Montero, en el que residen sus hijos menores de edad.

Ante estos acontecimientos, Montero ha pedido al Ministerio del Interior que garantice su protección y la de su familia. Una petición que, según afirma la agencia EFE, ha llegado al Ministerio y por el momento se está realizando la valoración de riesgo.

Las amenazas de muerte parten de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, según ha informado la formación morada, que no ha detallado por el momento de qué grupo se trata.

Insultos, humillaciones y amenazas a mujeres en el ámbito público

La que fuera ministra de Igualdad ha señalado desde la manifestación de la Comisión 8M en Madrid que todos los días hay mujeres en el ámbito público que reciben insultos, humillaciones, ridiculización y amenazas. Entre ellas ha nombado a Cristina Fallarás o la tertuliana Sarah Santaolalla.

El espacio público es tan nuestro como de cualquier otra persona

Montero, quien ha dicho que es la propia Policía la que le ha dado esa importancia, ha explicado que la denuncia es también para que todo el mundo sepa que, a pesar de la enorme violencia política que se ejerce contra las mujeres feministas, ellas no van a abandonar el espacio público.

"El espacio público es tan nuestro como de cualquier otra persona. Nosotras estamos aquí defendiendo un mundo mejor frente al horror de las guerras que están imponiendo los súper ricos a toda la humanidad", ha sentenciado.