Irene Montero oficializará este sábado su candidatura para las próximas elecciones generales: "La política tiene que volver a lo básico"

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que este sábado va a formalizar su candidatura a las próximas elecciones generales: "Mañana quiero contaros que me voy a presentar (...) La política tiene que volver a lo básico, porque solo tenemos una vida y un planeta".

La política tiene que volver a lo básico, porque solo tenemos una vida y un planeta

Fuentes del partido que lidera Ione Belarra han confirmado en declaraciones a la agencia EFE que Montero aprovechará el acto del sábado en Madrid, bajo el lema 'Paz, casa, trabajo', para avanzar con un proyecto de candidatura.

La actual eurodiputada presentará en el evento los principales ejes de su candidatura para las próximas generales basados en cinco objetivos: precios justos para la vivienda, trabajar menos para vivir mejor, bajar el coste de la vida, defender la paz y luchar contra la emergencia climática.

La intención es que sea una candidatura "de izquierdas" que aspira a ser "lo más amplia posible", según las citadas fuentes, que hasta el momento no han dado ninguna información sobre qué otros partidos u organizaciones estarían dispuestos a concurrir en las próximas elecciones generales.

En cualquier caso, de acuerdo con la citada agencia de noticias, Podemos mantiene su veto al partido Movimiento Sumar. La formación morada lleva tiempo alentando la posibilidad de un tándem electoral entre Irene Montero y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien por su parte se ha ofrecido en varias ocasiones a liderar las izquierdas pese a no contar con el beneplácito de su propia formación.

Ya hay fecha para las primarias

Por otro lado, el partido ya ha puesto fecha a la celebración de las primarias, que tendrán lugar el próximo 13 de octubre para elegir a los candidatos que irán en listas en la mayoría de elecciones autonómicas y municipales previstas para el próximo año.

Los procesos telemáticos de primarias comenzaron el lunes 7 de septiembre con la preinscripción de las candidaturas, que tienen de plazo durante toda esta semana para registrarse, hasta el domingo 13.

El plazo para pedir y conceder avales personales y colegiados tendrá lugar entre el 21 y el 23 de septiembre; las candidaturas individuales se publicarán el 25 de septiembre y las listas definitivas el 2 de octubre. A continuación, entre el 5 y el 11 de octubre, se celebrarán las votaciones de las primarias y los resultados se conocerán el 13 del mismo mes.

Con este proceso de primarias, Podemos elegirá a sus candidatos en nueve de las elecciones autonómicas previstas el año que viene: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, donde la líder estatal de los morados ya anunció su intención de ser cabeza de lista.