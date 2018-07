Ignacio González declara ante el juez que toda su actuación "fue legal" en el caso del ático

González, que ha declarado en calidad de investigado durante una hora y media aproximadamente, ha asegurado a los periodistas que ha explicado al juez que toda su actuación en este asunto ha sido legal y que "nunca" ha hecho nada ilegal en su vida.

"He tenido la oportunidad de dejar claro ante su señoría que aquí no hay nada ilegal -ha subrayado González- alquilé una casa, pagué mis alquileres por transferencias bancarias y luego me compré una casa con un crédito bancario con la indemnización de mi mujer".

Ha insistido en que "nunca" ha tenido ninguna relación con ninguna empresa ni ninguna cuenta fuera y que por lo tanto todo lo que se ha dicho es mentira.

González, que ha sido increpado por tres trabajadores a su salida del juzgado, también ha negado que haya intentado paralizar la investigación.