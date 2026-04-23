Hidalgo se niega a declarar y el PP le acusa de mentir ante el Supremo o la Audiencia Nacional

"En mi anterior comparecencia ante el Senado, ya manifesté todo lo relativo a este asunto. Y el pasado martes contesté en el Tribunal Supremo a todas las cuestiones que se me plantearon. Por eso me acogeré a mi derecho a no declarar y no contestaré a sus preguntas".

Con este párrafo leído en tono serio y disgustado, el ex CEO de Air Europa y antiguo Director Ejecutivo de su empresa matriz, Globalia, se ha despachado ante sus señorías de la Comisión que estudia la presunta mala gestión de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Dicha comisión quería hoy saber de viva voz la versión del ex responsable de la línea aérea sobre cómo se produjo el rescate de la compañía por valor de 475 millones de euros en plena pandemia.

Usted mintió o en la Audiencia Nacional o en el Supremo

Eso asegura el senador Alejo Miranda. Y para demostrarlo llevaba a la comisión los audios de las declaraciones que Hidalgo realizó ante los jueces, en la Audiencia Nacional, donde negó haber conocido al ex ministro José Luís Ábalos y en el Supremo, donde admitió que se había reunido con él varias veces.

Pero el PP ha ido más allá y -a pesar del silencio del compareciente- ha ido colocando ante la sala todas y cada unas de las preguntas que quedaban sin responder. Entre ellas si Hidalgo se reunió con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y con Lisandro Menu- Marque en una habitación de un hotel en San Petersburgo, para hablar del rescate de la aerolínea. De nuevo, la callada por respuesta del compareciente, que miraba a sus papeles sin hacer un gesto.

Ni palabra... tampoco sobre Begoña Gómez y Wakalua

El ex CEO de Air Europa tampoco quiso decir nada al respecto de Wakalua, un hub de innovación turística -creado en 2019 por el propio grupo turístico Globalia- del que depende Air Europa, en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT). Para los senadores de la oposición, dicha empresa fue creada ad hoc para lograr el rescate de la línea aérea a cambio de un contrato de colaboración de 40.000 euros al año, con el Instituto África Center que dirigía la propia Begoña Gómez. A pesar de que Hidalgo seguía impávido ante las preguntas, el PP le señala por haberse reunido varias veces con ella , como confirmaron fuentes de Wakalua.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero