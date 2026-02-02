Hernando admite una reunión con Leire Díez en la que se habló de la "policía patriótica" contra Pedro Sánchez

El alto cargo socialista Antonio Hernando ha admitido que estuvo en una reunión de 2024 con el ya exdirigente del PSOE Santos Cerdán, otros cargos del partido y la exmilitante Leire Díez, en la que esta habló de que tenía documentación sobre una presunta investigación de la denominada "policía patriótica" a Pedro Sánchez en 2017.

Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha declarado como testigo este lunes durante más de una hora ante el juez que investiga a Díez por delitos de cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO para malbaratar investigaciones.

El juez Arturo Zamarriego le citó después de que el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en la causa, ubicase a Hernando en una de las dos reuniones que él y Díez mantuvieron en abril de 2024 con cargos del PSOE en la sede del partido de la calle Ferraz, entre ellos el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, también citado este lunes.

Hernando, que entonces era director adjunto de Presidencia del Gobierno, ha admitido ante el juez que estuvo unos 20 minutos en una de esas reuniones, aunque llegó tarde y se fue antes de que terminase. Así lo han indicado fuentes jurídicas en declaraciones a la agencia EFE.

La documentación sobre la "policía patriótica"

Según las mismas fuentes, en aquella reunión Pérez Dolset y Leire Díez hablaron a Hernando de que disponían de documentación sobre una supuesta investigación de la denominada "policía patriótica", presuntamente puesta en marcha por el Ministerio del Interior en 2017, cuando gobernaba el PP, contra Pedro Sánchez y su entorno, incluidas sus hijas. El objetivo de la misma, según ha dicho, sería que Pedro Sánchez no consiguiese llegar a la Moncloa.

Cuando compareció ante el juez, Leire Díez explicó que, en su faceta de periodista, disponía de documentos del caso Villarejo contra el PSOE, y precisó que se reunió con todos los partidos que estarían perjudicados en esos documentos.

Convocada desde la secretaría de organización

Antonio Hernando ha manifestado este lunes que acudió a la reunión con Díez y Dolset porque se le convocó desde la secretaría de organización del PSOE, si bien no recuerda quién, y ha ubicado en la misma al entonces director de comunicación del partido, Ion Antolín -también exsecretario de Estado de Comunicación-, y al exnúmero dos de Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano, añaden las fuentes.

Ha detallado que solo conocía a Leire Díez de cuando iba a mítines a Cantabria, ya que ella era quien le recibía, y ha negado que la también exconcejal socialista le pidiera nada a cambio ni le ofreciera favores: Simplemente, ponían información a disposición del partido. A Dolset no le conocía y nunca más le volvió a ver, ha puntualizado.

Durante su declaración ha insistido en que los datos que les trasladaron en la reunión, en la que también se habló de un audio de Villajero sobre esa presunta investigación a Pedro Sánchez que no llegó a escuchar, salieron pocos días publicados en medios de comunicación.

Comunicación con la abogada del PSOE

Como la información supuestamente venía de documentación relacionada con Villarejo, Hernando también ha explicado que, días después, transmitió lo que se había hablado en la reunión a la abogada del PSOE, que está personado en calidad de acusación popular en el caso Tándem, que gira en torno a los negocios del excomisario José Manuel Villarejo.

Según ha dicho, habló con la abogada para que lo incluyese en un escrito y se investigase en ese procedimiento que dirige la Audiencia Nacional, si bien el juez desestimó la petición, añaden las fuentes.