La Guardia Civil pide al juez analizar cuentas bancarias de familiares de Santos Cerdán como posibles beneficiados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del 'caso Koldo' poder acceder a la información financiera del entorno familiar del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para analizar si se habrían beneficiado de fondos de Servinabar, vinculada por los investigadores al exdirigente.

En el informe patrimonial de Cerdán, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil solicita al juez que reclame a varios bancos, para "completar el estudio financiero" del exdirigente socialista, información financiera de la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz; de su hija Alba Cerdán, de su hermana María Belén Cerdán y de su cuñado Antonio Muñoz, "quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar".

Transferencias, cambio de divisas, reintegros y cobros de cheques

Los agentes quieren que el juez ordene a diversas entidades bancarias que remitan a la UCO los movimientos realizados en cuentas vinculadas a esos familiares desde 2014 o desde su contratación si es posterior a esa fecha.

En concreto, piden saber las transferencias emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo, "todo ello por importe superior a 300 euros", y el cobro de cheques, así como información sobre los productos financieros que estos habrían obtenido y el estado en que se encuentren.

Los agentes precisan que esta documentación "debe ser facilitada por los servicios centrales, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria ni con el titular objeto del mandamiento o persona alguna ajena a la entidad, al objeto de preservar las actuaciones".

"Todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales"

Además, solicitan que los bancos identifiquen "cajas de seguridad que tengan contratadas" dichas personas, y "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" sobre las indicadas cuentas bancarias: "sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones".

Estas peticiones se incluyen en un informe en el que los agentes desgranan la evolución anual de los beneficios del exdirigente y su familia, "alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023", periodo que aglutina tanto la denominada "etapa ministerial" de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, cuando Acciona resultó adjudicataria de obras investigadas, como la "etapa post-ministerial", en la que Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE, relevando a Ábalos.

La UCO detecta que Cerdán obtuvo sus mayores beneficios en la etapa de Ábalos de ministro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" irregulares, entre 2015 y 2024, y que alcanzaron "sus máximos" entre 2019 y 2023, "periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de (José Luis) Ábalos" y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

En el informe patrimonial de Cerdán, la UCO también ha detectado "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261 euros", y que estos corresponderían "a una posible fuente de ingresos no declarada" por el exdirigente socialista. Observa además "una reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019", que coincidió temporalmente "con la etapa ministerial de Ábalos y la adjudicación a Acciona de los expedientes objeto de investigación".

La esposa de Cerdán fue contratada por un "entramado" de su socio y despedida tras la detención de Koldo

Francisca Muñoz, la esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue contratada en una empresa a través de "un entramado empresarial" en el que participaba Antxon Alonso --socio del exdirigente-- y fue despedida "tan solo un día después" de la detención del exasesor ministerial Koldo García.

La UCO señala que han encontrado "ingresos durante los años 2023 y 2024" en las cuentas de Cerdán y su mujer por un total de 18.730,15 euros "en concepto de nómina" provenientes de la empresa Lorgen Genética Proteomica. Los agentes relatan que Muñoz "fue contratada por Lorgen" como auxiliar administrativo en febrero de 2023 y "a petición de un colaborador externo".

El Gobierno de Navarra sostiene que la UCO no aprecia irregularidades en su actuación

El Gobierno de Navarra sostiene que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán no desprende "ninguna investigación" ni "actuación irregular alguna" de ningún miembro, departamento u organismo de la Administración foral.

Según trasladan fuentes del Ejecutivo navarro, de la lectura de la información publicada sobre el informe se concluye que las referencias a contratos adjudicados por el Gobierno de Navarra, entre ellos los correspondientes a las UTE del Navarra Arena y de los túneles de Belate, son "circunstanciales" y no implican ninguna actuación irregular por parte de la Administración foral.

El Gobierno añade que en las conclusiones del informe, no se atribuye ninguna actuación irregular al Ejecutivo navarro ni a ninguna de las personas que lo integran o han formado parte de él.