Gonzalo Bernardos alerta sobre los desempleados: "Hay una parte que prefiere cobrar la prestación"

El desempleo sigue perfilándose como una de las preocupaciones que más inquietud genera en la sociedad española actual. Junto con otras cuestiones como el acceso a la vivienda, la subida de precios o la situación de las pensiones, es uno de los problemas que permanece presente en el día a día de numerosos españoles.

Las cifras de paro en España han llegado a superar el 10% durante el primer trimestre del 2026, y se han destruido 170.000 puestos de trabajo. Un registro que ha generado preocupación entre los economistas y que provoca un constante debate social sobre las causas del desempleo y sus posibles soluciones.

Poca diferencia entre los salarios y las prestaciones por desempleo

El economista Gonzalo Bernardos ha afirmado que una de una de las principales causas de este problema reside en la escasa diferencia que existe entre los salarios y las prestaciones por desempleo. "Ciertos trabajadores consideran que aceptar determinados empleos no compensa económicamente frente a permanecer cobrando ayudas", comenta.

Estos trabajos con salarios bajos reducen el atractivo de muchos puestos de trabajo, en especial aquellos temporales o poco cualificados, cuyos ingresos apenas permiten cubrir necesidades básicas. Una situación que genera desmotivación y obliga a buscar alternativas más estables.

En contraposición, durante los últimos meses se ha registrado un aumento significativo de personas ocupadas, aunque este crecimiento, según apuntan los especialistas, no es suficiente para mejorar la calidad del trabajo disponible.

Las propuestas de los expertos para revertir la situación

Una de las propuestas que plantean los expertos pasa por reforzar un sector tan esencial como el de la Sanidad. Un incremento en la inversión propiciaría la creación de nuevos puestos de trabajo, a la par que se disminuirían las listas de espera, otra de las grandes preocupaciones de nuestro país. Este tipo de empleo suele ofrecer estabilidad y buenas condiciones laborales.

Otra de las propuestas pasaría por mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Muchos expertos consideran fundamental aumentar los incentivos para trabajar con mejores sueldos, una mayor estabilidad contractual y oportunidades de formación, para favorecer la incorporación al mercado laboral y así reducir la dependencia de las ayudas públicas.