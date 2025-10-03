ABORTO

El Gobierno propone incluir el derecho al aborto en la Constitución

El anuncio se produce después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobase una iniciativa de Vox para dar información sobre el 'síndrome postaborto' a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo.

👉 Existe o no el 'síndrome postaborto' sobre el que informará el Ayuntamiento de Madrid: "El término como diagnóstico no está aceptado"

👉 Almeida reconoce que el síndrome postaborto no es una "categoría científica reconocida"

Imagen de archivo de una manifestación a favor del aborto ante el Ministerio de Sanidad | Agencia EFE

El Gobierno propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna a fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres", según han informado fuentes del Ejecutivo.

El anuncio del Gobierno se produce después de que el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara con los votos del PP y Vox una iniciativa del partido de Santiago Abascal que para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el 'trauma posaborto'.

En respuesta, el Gobierno impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo "reciban información falsa o sin evidencia científica" e impulsará esa reforma constitucional.

"En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas", han añadido las fuentes.

Para ello, el Ejecutivo impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación parlamentaria.

