El Gobierno pide a Ciudadanos que deje de obstaculizar la investidura

El gobierno critica a Ciudadanos por no atender las voces que le piden que facilite la investidura / El gobierno critica a Ciudadanos por no atender las voces que le piden que facilite la investidura

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Celaá se ha dirigido de forma explícita a la formación encabezada por Albert Rivera para pedirle que se abstenga en la investidura del presidente, que el actual Ejecutivo en funciones quiere que se celebre "cuanto antes".

"Una abstención no prejuzga nada", ha subrayado la ministra, quien a renglón seguido ha apuntado que lo quiere decir esa abstención es "no bloqueamos, estamos en una tarea de Estado". Al mismo tiempo, Celaá ha pedido no caer en la tentación del "no es no" porque, ha remarcado, "no hay otra alternativa", y ha defendido que el PSOE pide "a todas" las fuerzas políticas que no bloqueen, tanto a Ciudadanos como a ERC, o incluso al PP, del que ha recordado que en 2016 también pedía la abstención para Rajoy.

Y ha aprovechado para aclarar que si ERC decide abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez, lo hará "libremente" porque "nada se ha negociado" con el partido independentista; "Lo que haga ERC será una cuestión de ERC, que puede entender que no está en la obstrucción sino en la construcción", ha señalado en otro momento.

Varias veces ha insistido Celaá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en destacar la necesidad de que la investidura se resuelva cuanto antes, y ha dicho que la pretensión es que sea "antes de verano", es decir, en el mes de julio.

Considera que "hay mucho tiempo todavía" para negociarla, habida cuenta de que "dos horas en política son una eternidad" y porque del mismo modo que se han ido encajando las "piezas" de los pactos municipales y autonómicos así ocurrirá con el Gobierno.

También ha apelado reiteradamente a la "responsabilidad" de las fuerzas políticas para trabajar en favor de la "construcción" en vez de la "obstaculización" de un nuevo Gobierno, para el que, ha recalcado, no hay alternativa, salvo repetir las elecciones generales, algo que "nadie" desea.

En el caso de Ciudadanos ha hecho ver que "sorprende" que una formación que nació con vocación "socialdemócrata y de centro" no se preste a "construir la única alternativa que hay en este momento para garantizar la gobernabilidad en España".

Algo que, según ha destacado por otra parte, se pide al partido de Rivera dentro y fuera de España, en alusión a la advertencia lanzada por el presidente francés, Emmanuel Macron, de que cualquier alianza de Cs con Vox podría acarrear su expulsión del grupo parlamentario Renovar Europa (antiguo ALDE) en la Eurocámara.

Isabel Celaá ha afirmado que el Gobierno "no tiene nada que ver" con esa advertencia de Macron, y ha apostillado que "no es nada nuevo" que dentro del grupo ALDE no se vea "con la naturalidad con la que aquí se está empezando a ver" la "acogida" de Vox por parte de PP y Ciudadanos.

Además, la ministra portavoz ha defendido el valor del diálogo, ahora y para cuando el Gobierno deje de estar en funciones -"el diálogo es connatural a la política, no hay política si no hay diálogo", ha sentenciado- antes de reafirmar que el Ejecutivo "nunca" ha dejado de lado la política y seguirá haciendo política "dentro la Constitución" y de las leyes.